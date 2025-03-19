Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил желание США улучшить отношения с Россией. Об этом 18 марта он заявил в интервью на канале Fox News в программе The Ingraham Angle.

Американский лидер охарактеризовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным как замечательный.

«Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру», — прокомментировал Трамп.

По его словам, Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине.

«Нет, он не требовал (прекращения помощи. — Ред.). Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась», — отметил глава государства.

Трамп также подчеркнул, что солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, но обратная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне.

«Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи», — подчеркнул президент США.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.