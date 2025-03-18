Путин поддержал идею Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики на 30 дней
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом 18 марта сообщили нв пресс-службе Кремля.
«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в публикации на сайте.
Уточняется, что в контексте данной инициативы российский президент обозначил «ряд существенных моментов», которые касаются обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта, а также необходимости остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение украинских Вооруженных сил (ВСУ).
«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», — добавили в пресс-службе.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся этим вечером. В настоящее время переговоры завершены, информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным Sky News, главы государств разговаривали около полутора часов.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о создании российской и американской экспертных групп для урегулирования конфликта в двустороннем режиме. Также президент РФ сообщил, что 19 марта Москва и Киев осуществят обмен пленными 175 на 175 человек.