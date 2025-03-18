В Белом доме сообщили о продолжающемся уже около часа разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже около одного часа. Об этом 18 марта сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
«Президент Трамп сейчас в Овальном кабинете [Белого дома], [он] разговаривает с президентом Владимиром Путиным с 10:00 (17:00 мск. — Ред.)», — написал чиновник в социальной сети X (бывш. Twitter).
Скавино добавил, что переговоры «идут хорошо».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что разговор Путина и Трампа состоится с 16:00 до 18:00 мск. Он отметил, что у лидеров есть множество вопросов для обсуждения, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.