Песков анонсировал телефонный звонок Путина и Трампа во второй половине дня 18 марта
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоится с 16:00 до 18:00 мск. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени. Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин [Стив] Уиткофф (спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку — Ред.) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора — Ред.) есть», — сказал он на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал недавние высказывания Трампа о том, что многие вопросы предстоящей беседы уже согласованы. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.
17 марта Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа. Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены.
В этот же день Трамп заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.