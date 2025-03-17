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Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным 18 марта

Трамп: разговор с Путиным может состояться 18 марта
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Фото: Global Look Press/White House
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Об этом 17 марта сообщило агентство Reuters.

«Думаю, у нас всё идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту Air Force One после возвращения в Вашингтон из Флориды.

По словам президента США, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

«За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этому конфликту. Может быть, мы сможем. Может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — уточнил он.

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Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».

14 марта Трамп заявил, что обсуждения возможного прекращения огня на Украине с Путиным продвигаются достаточно хорошо. Он добавил, что дополнительная информация об этом появится 17 марта.

В этот же день прошли переговоры российского лидера и американского госсекретаря Марко Рубио. По словам Рубио, это встреча продвинула вперед обсуждение по Украине. Он отметил, что после более детального изучения позиции России президент США определит следующие шаги урегулирования.

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