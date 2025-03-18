Трамп рассказал о согласовании многих элементов финальной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие аспекты соглашения по Украине уже согласованы.

«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал он 18 марта на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также выразил надежду на скорый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что конфликт на Украине «должен прекратиться сейчас».

17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Трампа и Путина. По его словам, беседа состоится 18 марта. Других подробностей он не привел.

В тот же день Трамп заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».