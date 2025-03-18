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Трамп рассказал о согласовании многих элементов финальной сделки по Украине

Трамп заявил о согласовании с РФ деталей финальной сделки по Украине
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Фото: Global Look Press/Daniel Torok/White House
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие аспекты соглашения по Украине уже согласованы.

«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал он 18 марта на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также выразил надежду на скорый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что конфликт на Украине «должен прекратиться сейчас».

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17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Трампа и Путина. По его словам, беседа состоится 18 марта. Других подробностей он не привел.

В тот же день Трамп заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».

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