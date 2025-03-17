Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Об этом 17 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены.

«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговор двух президентов не подлежит какому-то априори обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем делать», — сказал Песков на брифинге.

Трамп 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».