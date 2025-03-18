В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Многие элементы финального соглашения по Украине в переговорах РФ и США действительно определенны, но остается широкий спектр вопросов, требующих решение. Об этом 18 марта на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ряд элементов финального соглашения по урегулированию уже согласован.
«Есть большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений и по украинскому регулированию. Всё это предстоит обсудить двум президентам», — обозначил он.
Ранее в этот день Трамп сообщил, что многие аспекты соглашения по Украине уже согласованы. Он также выразил надежду на скорый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что конфликт на Украине «должен прекратиться сейчас».
В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что к настоящему времени у Путина и Трампа состоялся один телефонный разговор 12 февраля.