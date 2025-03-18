Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии запланированного на 18 марта телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Уже неделя прошла с момента предложения (Трампа о 30-дневном перемирии. — Ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды. Цепляемся за всё. Но им надо говорить друг с другом», — заявил он газете «Коммерсант».
Помощник президента напомнил, что к настоящему времени у Путина и Трампа состоялся один телефонный разговор 12 февраля.
Ранее в этот день Трамп сообщил, что многие аспекты соглашения по Украине уже согласованы. Он также выразил надежду на скорый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что конфликт на Украине «должен прекратиться сейчас».
17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Трампа и Путина 18 марта. Других подробностей он не привел.