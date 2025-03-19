Телефонный разговор Путина и Трампа и мировая реакция. Главное

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился более двух часов. За это время лидеры обсудили широкий спектр тем — от украинского урегулирования и ситуации на Ближнем Востоке до налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Поговорили и о хоккее. О чем еще говорили главы государств и какая последовала реакция на переговоры со стороны других стран — в материале «Известий».

Об украинском урегулировании

• Стороны еще раз подтвердили нацеленность на мирное завершение конфликта. Путин и Трамп обсудили возможность 30-дневного перемирия, и российский президент высказал обеспокоенность тем, как будет осуществляться контроль за прекращением огня. В этом контексте также обсуждались необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области международной безопасности.

• Россия подчеркнула, что ключевым условием деэскалации должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и разведывательной информации Украине.

• Путин согласился на предложение Трампа о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Вооруженные силы России немедленно получили соответствующую команду от президента. Также стороны, по заявлению Белого дома, обсудили технические моменты реализации прекращения огня в Черном море. Переговоры по обеспечению безопасности судоходства начнутся на Ближнем Востоке.

• Российский лидер проинформировал американского коллегу, что в среду, 19 марта, Москва и Киев произведут обмен пленными по формуле 175 на 175. Россия в качестве жеста доброй воли также передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся в медучреждениях РФ.

Ближний Восток и налаживание отношений

• Стороны обсудили и вопросы обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе, в том числе на Красном море. Они договорились совместно работать для налаживания ситуации в кризисных точках и нераспространения ядерного оружия, согласились, что сотрудничество по региону будет способствовать предотвращению глобальных конфликтов в будущем. Белый дом подчеркнул, что лидеры согласились, что Иран не должен иметь возможности уничтожить Израиль.

• Россия и США подтвердили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Они рассмотрели ряд направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие, в том числе обсуждались идеи в области сотрудничества в экономике и энергетике.

• Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина провести в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

Реакция других стран

• Дональд Трамп после телефонного разговора назвал его очень хорошим и продуктивным. Он еще раз повторил тезис о необходимости скорейшего завершения конфликта и утверждение о том, что кризис бы не начался, будь он в то время президентом.

Д. Трамп Процесс запущен на максимум, и, надеюсь, мы доведем дело до конца во имя всего человечества

• Позже в интервью Fox News Трамп указал, что провел «отличный звонок» с Владимиром Путиным, с которым они обсудили движение к миру и «другие вещи». Он подтвердил, что и РФ, и США хотят добиться улучшения двусторонних отношений.

• Президент Украины Владимир Зеленский еще во время беседы Путина и Трампа заявил в соцсети Х, что Европа должна быть за столом переговоров. Поздно вечером он заявил, что Украина поддерживает прекращение ударов по энергетическим объектам. Также он напомнил украинскую позицию, с которой его делегация отправилась на переговоры с США в Саудовскую Аравию: тишина в небе и на море. Зеленский заявил, что Киев будет поддерживать предложения, которые ведут к устойчивому миру, но он хотел бы детальнее понимать, о чем идет речь, и надеется получить недостающую информацию от американского президента.

• Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров РФ и США опубликовал воинственное сообщение с призывом к своей стране «готовиться к войне, чтобы избежать ее».

• Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на значимость российско-американских договоренностей. По его словам, начало технических переговоров по Черному морю может стать важным шагом на пути к миру, и призвал как можно скорее перейти к полному прекращению огня. Лидер повторил, что «никаких решений не должно быть принято без Украины».

О. Шольц Объявленное сейчас прекращение огня в отношении ударов по энергетической инфраструктуре может стать важным первым шагом на пути к миру

• Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Москва и Вашингтон сделали «еще один большой шаг к миру», и понадеялся, что Брюссель не станет этому мешать. Министр подчеркнул, что для Венгрии информация о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре стала особенно хорошей новостью, и надеется, что и Киев и Москва будут придерживаться этого решения.

• Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона «воссоздать из руин» контакты дипломатов двух стран, в направлении чего также работает Россия.