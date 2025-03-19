Уиткофф назвал Путина и Трампа двумя великими лидерами

Президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин — два великих лидера, которые объединились ради блага человечества. Об этом 18 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в эфире телеканала Fox News.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — так он прокомментировал состоявшиеся телефонные переговоры между странами.

Уиткофф также отметил, что отношения США и России развиваются позитивно.

В этот день Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. Американский лидер охарактеризовал свой разговор с Путиным как замечательный.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду