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В МИД РФ заявили о прогрессе в двусторонних отношениях с США

Захарова: фиксируем определенный прогресс в двусторонних отношениях с США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами. Об этом 18 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

«Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией», — сказала дипломат в интервью бывшему американскому разведчику и аналитику Скотту Риттеру. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Россия видит стремление Вашингтона урегулировать ситуацию по конфликту на Украине, добавила Захарова.

По ее словам, Москва и сама принимает участие в улучшении отношений. Однако, как указала Захарова, Кремль при этом исходит из конкретных действий Белого дома, не опираясь на одни слова.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

Ранее в этот день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что при разговоре глав государств была продемонстрирована самоценность двусторонних отношений стран. Он добавил, что благодаря этому контакту был сделан бесспорный шаг вперед, поскольку обе стороны нацелены на результат.

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