В Совфеде отметили нацеленность Путина и Трампа на результат

При разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность двусторонних отношений стран. Об этом 18 марта заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Продемонстрирована и самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский «кейс» — один из нескольких, хотя и важный; но речь скорее о преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия», — написал он в Telegram-канале.

Косачев добавил, что благодаря этому разговору был сделан бесспорный шаг вперед, поскольку обе стороны нацелены на результат. По его словам, Россия подтвердила свою готовность к миру рядом конкретных шагов в энергетической и гуманитарной сферах.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Помимо этого, Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений.