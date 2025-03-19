В ХАМАС заявили о продолжении переговоров с Египтом и Катаром
Палестинское движение ХАМАС продолжает переговоры с Египтом и Катаром на фоне возобновления Израилем боевых действий в Газе. Об этом во вторник, 18 марта, заявил член политбюро организации Усама Хамдан.
«Мы постоянно находимся в контакте с Египтом и Катаром, чтобы сдержать агрессию Израиля против палестинцев», — цитирует его слова в беседе с телеканалом Al Jazeera.
Однако член политбюро ХАМАС отметил, что организация пока не получала из Катара «новых предложений о прекращении войны в Газе».
Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Ранним утром ЦАХАЛ заявила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.
Журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.