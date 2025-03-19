Гастроэнтеролог назвала самые вредные закуски к алкоголю

Негативное влияние алкоголя на организм может значительно возрасти, если его сочетать с некоторыми закусками. О том, какие продукты лучше не сочетать с ним, 19 марта «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева.

В первую очередь врач не рекомендовала сочетать алкоголь с соленой пищей, например картофелем фри. Дело в том, что она способствует обезвоживанию организма, провоцируя желание выпить больше. Более того, это может усилить похмельный синдром, так как он во многом связан именно с обезвоживанием.

Также Антюфеева предостерегла от сочетания алкоголя с десертами и сладкими продуктами.

«Простые углеводы способствуют тому, что алкоголь дольше остается не переработанным, дольше поступает в кровь, что усиливает похмельный синдром и повышает нагрузку на внутренние органы. А содержащаяся в некоторых видах шоколада щавелевая кислота может раздражать слизистую желудка, провоцируя воспаление», — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, еще одно нежелательное сочетание — пиво с хлебом. Специалист объяснила, что оба продукта содержат дрожжи, а их переизбыток может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и даже усиленный рост грибков рода Кандида в желудке.

Не менее опасна, по словам врача, комбинация алкоголя с кофеином.

«Алкоголь оказывает сосудорасширяющее действие, в то время как кофеин (например, содержащийся в кофе или энергетиках), напротив, сужает сосуды головного мозга. Естественно, это серьезный стресс для организма, сопровождающийся скачками давления, учащенным сердцебиением и приступами тошноты», — пояснила гастроэнтеролог.

Также она предостерегла от употребления вина вместе с бобовыми, такими как фасоль или чечевица. Дело в том, что в этих продуктах содержится большое количество железа, однако его усвоение затрудняется из-за присутствующего в вине танина, который препятствует нормальному всасыванию этого минерала.

18 марта кандидат медицинских наук, клинический онколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала «Известиям» о профилактике колоректального рака — злокачественной опухоли толстой кишки. Она подчеркнула, что для снижения рисков необходима профилактика метаболических нарушений, таких как ожирение. Также важна физическая активность и полный отказ от курения и употребления алкоголя.