Врач рассказала о профилактике колоректального рака

Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки. О том, как снизить риски его развития, 18 марта «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, клинический онколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова.

Минимизировать риски развития колоректального рака позволяет, в первую очередь, здоровый образ жизни, который включает занятия спортом 2–3 раза в неделю и правильное сбалансированное питание, отметила она.

«В рационе лучше ограничить потребление красного и обработанного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, копченое мясо), сладкого и продуктов с высоким гликемическим индексом (выпечка, сладкие газированные напитки). Для профилактики колоректального рака стоит взять за привычку в обязательном порядке включать в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты (киноа, булгур, гречка, хлеб и макароны из цельнозерновой муки)», — рассказала Вахабова.

Она подчеркнула, что для снижения рисков развития колоректального рака необходима профилактика метаболических нарушений, таких как ожирение. Если у человека уже есть лишний вес, можно обратиться к диетологу или нутрициологу для корректировки рациона и пищевых привычек, посоветовала врач.

Также специалист рекомендовала ответственно подходить к выбору работы, она не должна подразумевать контакта с токсичными веществами.

«Среди полезных привычек стоит регулярная физическая активность, которая касается не только спорта, но и прогулок на свежем воздухе. В целом стоит стремиться к ежедневной активности, сочетающей разные виды нагрузок и их интенсивность. Для здоровья кишечника необходимо полностью отказаться от курения табака и никотиносодержащих устройств, употребления алкоголя. Именно эти вредные привычки повышают риск развития колоректального рака», — сказала она.

Вахабова напомнила, что рак прямой кишки редко встречается у людей до 40 лет, но начиная с этого возраста с каждым последующим десятилетием риски увеличиваются.

«Среди дополнительных факторов риска для колоректального рака являются наследственные синдромы (синдром Линча, семейного аденоматозного полипоза и другие), история рака прямой кишки у родственника первой степени родства (родители, братья, сестры), ожирение, метаболический синдром, стеатоз печени, связанный с нарушением метаболизма, малоподвижный образ жизни, употребление красного мяса, нездоровое питание, гипертония и гиперлипидемия, употребление алкоголя (особенно регулярное)», — добавила эксперт.

По ее словам, некоторые исследования указывают на такие факторы, как изменения в микробиоме кишечника, хронические воспалительные заболевания (язвенный колит), болезни почек и воздействие органической пыли.

Наиболее частыми процедурами для раннего скрининга колоректального рака являются сдача кала на скрытую кровь (gFOBT), однако точные процедуры, которые должен пройти человек, определяются на основе жалоб и анамнеза, заключила специалист.

17 февраля врач-онколог «СМ-Клиники» Никита Макаров рассказал «Известиям» о повышающих риск развития рака заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам специалиста, наиболее распространенными предраковыми состояниями желудочно-кишечного тракта у россиян, которые имеют повышенные риски перерождения в рак, остаются язва желудка, полипы и хронический гастрит.