Обеденный прорыв: в ГД предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах
В Госдуме предложили повысить субсидии на горячее питание для младшеклассников на уровень инфляции. Сейчас индексация сумм не производится, это приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении. Увеличение объема субсидий с учетом инфляции позволит сохранить качество школьной еды и поддержит устойчивость программы, однако создаст дополнительную нагрузку на федеральный бюджет, предупреждают эксперты. Нужно ли индексировать субсидии — в материале «Известий».
Соразмерно росту
Субсидии, выдаваемые регионам на горячее питание для учеников начальных классов, могут проиндексировать на уровень инфляции. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме. Документ имеется в распоряжении агентства «Москва».
Сейчас размер, порядок и условия предоставления таких субсидий регионам определяет кабмин. Парламентарии хотят, чтобы средства направлялись на питание школьников в обязательном порядке.
При этом объем выплат не меняется на фоне роста цен, что приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении. На данный момент субсидии из федерального бюджета на горячее питание уменьшились на 7,5%.
Индекс потребительских цен на продукты для организации горячего питания в школах, по данным авторов инициативы, значительно превышает официальную инфляцию. Картофель, например, в 2024 году подорожал на 91,85%, свекла — на 32,09%, 1 кг сливочного масла — на 36,23% и т.д.
«Таким образом, реальная стоимость продуктов, используемых для приготовления школьных обедов, ежегодно растет значительно выше выделяемых расходов на их организацию, что вынуждает образовательные организации экономить на качестве питания или сокращать порции», — подчеркивается в пояснительной записке.
Ожидается, что законопроект улучшит программу бесплатного питания для младших школьников. «Это позволит обеспечить школьников полноценным и здоровым питанием, укрепить их здоровье, снизить социальное неравенство и повысить успеваемость», — резюмируется в документе.
Шаг к устойчивости
Сейчас субсидии на организацию горячего питания для младшеклассников предоставляют из федерального бюджета на условиях софинансирования, напоминает практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Фактически субсидии выделяются на основе расчетов, учитывающих количество учащихся и нормативы затрат на одного ребенка. Но фиксированность этих сумм приводит к тому, что их реальная покупательная способность ежегодно снижается из-за роста цен на продукты питания.
— Средства поступают регионам, которые затем распределяют их по образовательным учреждениям, причем регионы обязаны добавлять собственные средства для обеспечения программы, — уточняет собеседник «Известий».
При этом единой методики расчета стоимости блюда, связанной с реальным наполнением его продуктами, сегодня не существует, указывает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.
— В контрактах, по которым закупаются продукты, указано лишь примерное меню, а значит, и суммы приблизительные. Более того, расчет идет на 100% детей, а такой посещаемости не существует, — обращает внимание эксперт.
Между тем стоимость работы, оборудования, обновления столовых приборов и так далее и вовсе не учитываются, подчеркивает аналитик.
В результате фиксированные выплаты не покрывают фактические расходы на закупку продуктов, соответствующих санитарным нормам и стандартам качества, убежден Бетрозов.
— Региональные бюджеты не всегда могут компенсировать недостающее финансирование, так как их возможности ограничены собственными доходами и приоритетами расходов. По итогу школы оказываются в ситуации, когда соблюдение требований законодательства становится практически невозможным без ухудшения качества программы, — разъясняет юрист.
Индексация субсидий на уровень инфляции не сделает питание более доступным в прямом смысле, так как оно уже предоставляется бесплатно всем учащимся начальных классов. Однако она обеспечит стабильность программы и предотвратит дальнейшее ухудшение ее качества, полагает эксперт.
— Если субсидии будут ежегодно корректироваться с учетом официального уровня инфляции, это позволит сохранить их реальную покупательную способность. Таким образом, школы смогут закупать продукты питания по рыночным ценам без необходимости экономить на объемах или качестве, — уверен Бетрозов.
Недостижимый идеал
Между тем меню школьников сегодня часто содержит перекосы, которые могут негативно сказаться на здоровье ребенка, предупреждает семейный нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Мария Ничеговская. К основным проблемам можно отнести нехватку полезных жиров и избыток быстрых углеводов и сахара. Такой дисбаланс может провоцировать резкие скачки сахара и снижать концентрацию внимания.
Индексация субсидий способна помочь решить проблему, однако важно не просто увеличить сумму, но и пересмотреть меню школьных столовых, подчеркивает специалист.
— Нужно добавить в меню зелень, разные виды капусты, тыкву, свеклу, ягоды, предлагать больше сезонных овощей, а не просто картофель и морковь, включить цельнозерновые каши (гречка, овсянка, булгур, пшено), заменить белый хлеб цельнозерновым и уменьшить количество выпечки, — рекомендует нутрициолог.
Однако такое повышение качества питания окажется возможным лишь в случае, если индексация будет не только соответствовать общему уровню инфляции, но и учитывать специфику роста цен на продукты, используемые в школьных обедах, уточняет Шон Бетрозов.
— Если индексация будет привязана только к общему уровню инфляции, она частично компенсирует рост затрат, но может не покрыть полностью удорожание ключевых продуктов, — отмечает он.
Проблема при этом не ограничивается недостатком средств. Необходимо уделять внимание не только еде, но и тому, что находится «вокруг тарелки», уверен Валерий Алексеев. Например, остро стоит вопрос кадров.
Для полноценного повышения качества школьной еды ее стоимость нужно увеличить в 5–7 раз, убежден Алексеев.
— Когда школьный завтрак будет стоить 500 рублей на человека, появятся такие конкуренция, сервис и качество, что и сами родители будут готовы пойти в школу завтракать. Но это пока недостижимая задача, — считает эксперт.
Инвестиция в будущее
На ближайшие три года на субсидии на школьное питание в федеральном бюджете заложено порядка 214,9 млрд рублей, указывает кандидат экономических наук, заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Пондо. Объем финансирования всего образования в период с 2025 по 2027 год предусматривает планомерный ежегодный рост, в целом он соответствует предполагаемому уровню инфляции.
Индексация же субсидий ляжет дополнительным бременем на федеральный бюджет, предупреждает профессор кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский. Расходы могут составить около 40 млрд рублей в год, прогнозирует он. Точный масштаб дополнительных затрат будет зависеть от количества учащихся, уровня инфляции и базовой суммы субсидий, уточняет Шон Бетрозов.
В краткосрочной перспективе федеральный бюджет столкнется с необходимостью поиска дополнительных средств, это может потребовать либо перераспределения существующих расходов, либо увеличения доходной части бюджета, отмечает юрист.
Однако эти траты можно рассматривать как инвестиции в здоровье детей и снижение социального неравенства, что в долгосрочной перспективе способно сократить расходы на здравоохранение и социальную поддержку.