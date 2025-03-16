Обеденный прорыв: в ГД предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах

В Госдуме предложили повысить субсидии на горячее питание для младшеклассников на уровень инфляции. Сейчас индексация сумм не производится, это приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении. Увеличение объема субсидий с учетом инфляции позволит сохранить качество школьной еды и поддержит устойчивость программы, однако создаст дополнительную нагрузку на федеральный бюджет , предупреждают эксперты. Нужно ли индексировать субсидии — в материале «Известий».

Соразмерно росту

Субсидии, выдаваемые регионам на горячее питание для учеников начальных классов, могут проиндексировать на уровень инфляции. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме. Документ имеется в распоряжении агентства «Москва».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сейчас размер, порядок и условия предоставления таких субсидий регионам определяет кабмин. Парламентарии хотят, чтобы средства направлялись на питание школьников в обязательном порядке.

При этом объем выплат не меняется на фоне роста цен, что приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении. На данный момент субсидии из федерального бюджета на горячее питание уменьшились на 7,5%.

Индекс потребительских цен на продукты для организации горячего питания в школах, по данным авторов инициативы, значительно превышает официальную инфляцию. Картофель, например, в 2024 году подорожал на 91,85%, свекла — на 32,09%, 1 кг сливочного масла — на 36,23% и т.д.

«Таким образом, реальная стоимость продуктов, используемых для приготовления школьных обедов, ежегодно растет значительно выше выделяемых расходов на их организацию, что вынуждает образовательные организации экономить на качестве питания или сокращать порции», — подчеркивается в пояснительной записке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ожидается, что законопроект улучшит программу бесплатного питания для младших школьников. «Это позволит обеспечить школьников полноценным и здоровым питанием, укрепить их здоровье, снизить социальное неравенство и повысить успеваемость», — резюмируется в документе.

Шаг к устойчивости

Сейчас субсидии на организацию горячего питания для младшеклассников предоставляют из федерального бюджета на условиях софинансирования , напоминает практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Фактически субсидии выделяются на основе расчетов, учитывающих количество учащихся и нормативы затрат на одного ребенка. Но фиксированность этих сумм приводит к тому, что их реальная покупательная способность ежегодно снижается из-за роста цен на продукты питания.

— Средства поступают регионам, которые затем распределяют их по образовательным учреждениям, причем регионы обязаны добавлять собственные средства для обеспечения программы , — уточняет собеседник «Известий».

При этом единой методики расчета стоимости блюда, связанной с реальным наполнением его продуктами, сегодня не существует, указывает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В контрактах, по которым закупаются продукты, указано лишь примерное меню, а значит, и суммы приблизительные. Более того, расчет идет на 100% детей, а такой посещаемости не существует, — обращает внимание эксперт.

Между тем стоимость работы, оборудования, обновления столовых приборов и так далее и вовсе не учитываются , подчеркивает аналитик.

В результате фиксированные выплаты не покрывают фактические расходы на закупку продуктов, соответствующих санитарным нормам и стандартам качества, убежден Бетрозов.

— Региональные бюджеты не всегда могут компенсировать недостающее финансирование, так как их возможности ограничены собственными доходами и приоритетами расходов. По итогу школы оказываются в ситуации, когда соблюдение требований законодательства становится практически невозможным без ухудшения качества программы , — разъясняет юрист.

Индексация субсидий на уровень инфляции не сделает питание более доступным в прямом смысле, так как оно уже предоставляется бесплатно всем учащимся начальных классов. Однако она обеспечит стабильность программы и предотвратит дальнейшее ухудшение ее качества, полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Если субсидии будут ежегодно корректироваться с учетом официального уровня инфляции, это позволит сохранить их реальную покупательную способность. Таким образом, школы смогут закупать продукты питания по рыночным ценам без необходимости экономить на объемах или качестве, — уверен Бетрозов.

Недостижимый идеал

Между тем меню школьников сегодня часто содержит перекосы, которые могут негативно сказаться на здоровье ребенка , предупреждает семейный нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Мария Ничеговская. К основным проблемам можно отнести нехватку полезных жиров и избыток быстрых углеводов и сахара. Такой дисбаланс может провоцировать резкие скачки сахара и снижать концентрацию внимания.

Индексация субсидий способна помочь решить проблему, однако важно не просто увеличить сумму, но и пересмотреть меню школьных столовых, подчеркивает специалист.

— Нужно добавить в меню зелень, разные виды капусты, тыкву, свеклу, ягоды, предлагать больше сезонных овощей, а не просто картофель и морковь, включить цельнозерновые каши (гречка, овсянка, булгур, пшено), заменить белый хлеб цельнозерновым и уменьшить количество выпечки , — рекомендует нутрициолог.

Однако такое повышение качества питания окажется возможным лишь в случае, если индексация будет не только соответствовать общему уровню инфляции, но и учитывать специфику роста цен на продукты , используемые в школьных обедах, уточняет Шон Бетрозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Если индексация будет привязана только к общему уровню инфляции, она частично компенсирует рост затрат, но может не покрыть полностью удорожание ключевых продуктов, — отмечает он.

Проблема при этом не ограничивается недостатком средств. Необходимо уделять внимание не только еде, но и тому, что находится «вокруг тарелки», уверен Валерий Алексеев. Например, остро стоит вопрос кадров.

Для полноценного повышения качества школьной еды ее стоимость нужно увеличить в 5–7 раз , убежден Алексеев.

— Когда школьный завтрак будет стоить 500 рублей на человека, появятся такие конкуренция, сервис и качество, что и сами родители будут готовы пойти в школу завтракать. Но это пока недостижимая задача, — считает эксперт.

Инвестиция в будущее

На ближайшие три года на субсидии на школьное питание в федеральном бюджете заложено порядка 214,9 млрд рублей , указывает кандидат экономических наук, заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Пондо. Объем финансирования всего образования в период с 2025 по 2027 год предусматривает планомерный ежегодный рост, в целом он соответствует предполагаемому уровню инфляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Индексация же субсидий ляжет дополнительным бременем на федеральный бюджет , предупреждает профессор кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский. Расходы могут составить около 40 млрд рублей в год , прогнозирует он. Точный масштаб дополнительных затрат будет зависеть от количества учащихся, уровня инфляции и базовой суммы субсидий , уточняет Шон Бетрозов.

В краткосрочной перспективе федеральный бюджет столкнется с необходимостью поиска дополнительных средств, это может потребовать либо перераспределения существующих расходов, либо увеличения доходной части бюджета, отмечает юрист.