Бремя знаний: в ГД решили сократить учебную нагрузку на школьников

Учебную нагрузку на школьников могут сократить. Взяться за этот вопрос решили депутаты Государственной думы. Рассмотреть проблему парламентарии намерены в 2025 году. Однако уже сейчас не очень понятно, за счет чего удастся снизить загруженность учеников , указывают эксперты. Проблема гораздо глубже и требует смены формата образования. Как интенсивная учеба отражается на психике детей — в материале «Известий».

Животрепещущий вопрос

О том, что вопрос чрезмерной нагрузки на школьников включен в повестку парламента, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в среднем за учебой дети проводят 8–10 часов. Вопрос этот действительно животрепещущий. Свыше 50% граждан подтвердили чрезмерную нагрузку на учащихся во время опроса, проведенного депутатом. В общей сложности ему оставили более 10 тыс. комментариев на эту тему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Среди основных причин переутомления Володин выделил сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочную деятельность, шестидневную учебную неделю и обучение во вторую смену.

«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — подчеркнул Володин.

Он отметил важность сохранения здоровья детей при получении знаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К слову, вопрос о избыточной нагрузке школьников спикером Госдумы поднимается не в первый раз. В ноябре проработать проблему он поручил комитету по просвещению. Обсуждение должно было пройти совместно с учителями, родителями, экспертами и профильным министром.



В пресс-релизе Госдумы отмечалось, что особую тревогу в данной ситуации вызывает программа старшеклассников. Она, по словам члена комитета по контролю Никиты Румянцева, превышает на 30% санитарно-эпидемиологические нормы.

Володин, в свою очередь, указывал на то, что вопрос нагрузки касается и учеников младших классов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать всё для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. [Дети] приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает», — заявил председатель ГД, добавив, что в образовательной программе необходим разумный подход.

Строгие ограничения

Однако школы определяют программу, исходя не только из своих потребностей. В разработке расписания они ориентируются на нормы СанПиНа, закрепляющего «требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В этом документе регламентирована максимальная нагрузка на учеников и даны требования к организации учебного дня.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами все занятия в школе, включая внеурочные факультативы, строго ограничены по времени. Первоклассники, в частности, должны проводить на уроках не более 21 часа в неделю. У старшеклассников нагрузка намного выше — 34 академических часа при пятидневке и 37 часов — при шестидневной учебной неделе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Расписание на день в школах составляют с учетом сложности предметов. В результате основная нагрузка приходится на вторник и среду. В эти дни в образовательных организациях обычно наблюдается наибольшая загруженность — учеников ждут сложные предметы или легкие, но в большом количестве. Зато четверг и пятница должны стать облегченными днями.

К слову, по требованиям СанПиНа, контрольные и проверочные работы можно проводить лишь по одной в день. Проходить они должны на 2–4-м уроках, на которые приходится пик работоспособности детей.

Неоднозначный вопрос

Дети действительно проводят до 10 часов за учебой, что вредит их здоровью, однако не вполне понятно, каким образом можно скорректировать учебную нагрузку, комментирует профессор кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди возможных путей, по которым могут пойти парламентарии, эксперт выделяет сокращение количества дисциплин, уменьшение объема изучаемого материала, количества уроков и объема домашних заданий.

— Всё это уже не раз обсуждалось и делалось, в итоге нагрузка как увеличивалась, так и увеличивается, а отнюдь не сокращается, — обращает внимание Баксанский.

Предлагаемые перемены он называет «косметическими», указывая, что проблема гораздо глубже и требует смены самого формата образования — от учебных программ до квалификационных требований.

— А это предлагает внесение изменений в большое количество документов, регулирующих систему образования. И дело тут не в нагрузке, а в целях, задачах, принципах, методологии и парадигме образования. Пока не будет достигнут консенсус по этим вопросам, все благие намерения приведут к прямо противоположным результатам, — убежден собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако сама по себе проблема назрела давно, указывает психолог Юлия Баган. Тяжелая учеба подавляет интерес, являющийся естественной опорой для развития любого ребенка.

— Учителя не успевают дать и закрепить материал, сдать отчетность, никакой речи об индивидуальном подходе и внимании к детям в таком случае и быть не может. Для детей школа становится болью. По статистике психологов, наиболее серьезные психологические травмы наносятся именно в школе, — обращает внимание Баган.

Проблемы создает в том числе действующая оценочная система. В результате спрос на детских психологов повысился в десятки раз, подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Школьная нагрузка, к слову, бьет не только по детям. Учителя вынуждены сталкиваться с обилием отчетов и другой документации, из-за чего у педагогов не остается сил на должное внимание к детям, убеждена собеседница. А классы тем временем полны высокочувствительных, гиперактивных детей, которым требуется повышенное внимание и помощь в усвоении материала.

Сохранить хрупкое

Нервная система ребенка более подвижная и хрупкая, напоминает действующий психолог Ия Ким. Она подвержена влиянию извне гораздо больше, чем у взрослого человека. Плюс этого заключается в том, что детское сознание быстрее улавливает и закрепляет информацию. Однако это возможно лишь в случае, если психика ребенка не перегружена.

Режим дня для здорового ребенка предполагает изучение материала, а не зубрежку, возможность задавать вопросы, а не необходимость отвечать, только когда спросят, постоянное движение, а также активность и возможность исследовать мир на основе личного опыта , убеждена Юлия Баган.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Восприятие учеников должно быть безоценочным, поскольку в школьные годы любое негативное сравнение со сверстниками бьет больнее всего, считает специалист. Нужен подход, который будет помогать ребенку принять себя со всеми достоинствами и недостатками.

— Нынешний режим сводится к количеству детей в классах и объему информации, которую необходимо дать учащимся. Из-за этого происходят перегрузки, которые ведут к негативным последствиям, вплоть до самоубийств из-за результатов ОГЭ и ЕГЭ, — говорит психолог.

Избежать переутомления можно благодаря нескольким факторам, считает Ия Ким. В первую очередь процессом обучения ребенка необходимо увлечь. Всё, что ему интересно, будет развивать, не допуская физической и психологической перегрузки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нагрузки и отдых необходимо чередовать. Отдельно важно не забивать расписание ребенка факультативами, кружками, секциями и занятиями с репетиторами, оставляя ему время на детство , убеждена собеседница «Известий».

Огромное влияние на психологическое состояние ребенка оказывает благоприятная обстановка дома , дополняет психолог. Школьник не сможет сконцентрироваться на уроках, если его будет окружать напряжение в семье. Особенно важно не перекладывать ответственность за происходящее на ребенка, поскольку его психика является более хрупкой, подчеркивает Ия Ким.

Для поддержания эмоционального состояния ученика важно давать ему возможность высказаться, слушать, как прошел его день, слушать с интересом и не обесценивать его проблемы, даже если они кажутся незначительными. Осуждения и давления любого вида лучше избегать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, всем родителям крайнее важно осознать, что находящийся перед ними ребенок — отдельный человек, не являющийся их продолжением и копией, подчеркивает Ким.

— Внесение Госдумой поправок, касающихся объема потребляемой информации, формата сдачи экзаменов и формы, в которой организована система образования, вызывает большие вопросы, но также дарит большие надежды. Это актуальный шаг, с помощью которого всем участникам образовательного процесса придется разобраться в так называемом новом времени, потому что по-старому больше нельзя, — резюмирует психолог.