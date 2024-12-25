Добрый с кулаками: как учителю защититься от школьников-хулиганов

В Находке опубликовали петицию в защиту учителя математики из школы №25, который напал на ученика. Видео попало в Сеть, педагог уволился, но родители учеников школы создали петицию, которую подписали более 1,2 тыс. человек. Они просят сохранить его на работе, называют учителя «терпеливым и отзывчивым», подчеркивая, что у педагогов осталось слишком мало прав в ситуации конфликта с учениками. Как учителю защититься от хулиганов в классе, нужна ли ему дополнительная законодательная защита и стоит ли оставаться педагогу в школе, когда он применил силу к ребенку, — в материале «Известий».

Почему за учителя заступились

Петиция была создана 23 декабря и в этот же день собрала 1260 подписей. Ее направили на имя руководителя школы №25 «Гелиос» города Находка Олега Мозгового. Подписанты просят «оказать содействие в решении вопроса по защите чести и достоинства учителя математики, истории и классного руководителя 5 «В» класса Гелыка Василия Зиновьевича».

Фото: скриншот из видео

До этого, 20 декабря 2024 года, в соцсетях распространилось видео, на котором учитель на уроке математики в 5 «В» классе трясет за шиворот одного из учеников. Авторы петиции пишут, что там начало конфликта не показано, поэтому нельзя «объективно оценивать происходящее», хотя и признают, что «поведение учителя и ученика выходит за рамки этических норм поведения» .

Указывается, что ученик «неоднократно в течение года провоцировал педагогов оскорблениями и неадекватным поведением на уроках». В то же время Василий Гелык называется педагогом «с большим стажем работы», «добрейшим человеком», «корректным, терпеливым и отзывчивым» педагогом. Автор петиции просит «глубже разобраться в ситуации, чтобы понимать, почему педагог отреагировал на поведение ученика таким образом».

«Мы хотим встать на защиту нашего учителя, оградив от несправедливости и клеветы, от грубости детей, почувствовавших вкус вседозволенности. Сейчас учитель, по сути, является бесправным членом школьного общества, когда ученик может оскорбить и вести себя вызывающе, осознавая и высказывая вслух свою уверенность в безнаказанности », — пишет автор петиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подписанты просят сохранить Василия Гелыка в школе, так как он «находит подход к каждому ребенку».

Пока на сайте 25-й школы Василий Гелык числится среди учителей. На момент публикации материала руководство учебного заведения не ответило на запрос «Известий».

Может ли педагог сохранить работу

Доцент РАНХиГС при президенте РФ Иван Грибков замечает, что для сохранения работы педагога после подобного конфликта нужны три составляющих: во-первых, правота и законность его действий; во-вторых, готовность учителя отстаивать свою позицию, честное имя и профессиональную репутацию; в-третьих, поддержка педагога со стороны учеников, родителей, педагогического коллектива и администрации .

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков заметил, что случаи, когда учителя отделывались выговором, были.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Но в этом обычно тоже очень мало приятного, — сказал собеседник «Известий». — Это остается за учителем еще на долгое время, не добавляет позитива в его работе и очень тяжело переживается.

Иван Грибков замечает, что физическое воздействие учителя на ученика в процессе обучения недопустимо и никакими причинами не оправдано — если это не случай прямой самозащиты.

— Отдохнуть такому учителю нужно точно. Применение силы к заведомо более слабому — это не красит профессионала, — уверен он.

Как учителю защитить себя

Юрист ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Роман Роза рассказал, что сейчас государством предпринимаются комплексные меры, которые направлены на защиту педагогов от неправомерных действий со стороны подопечных. В частности, в декабре прошлого года были внесены изменения в закон «Об образовании».

— Там указывается, что на территории нашей страны признается особый статус педагогических работников в обществе , — сказал юрист. — В ст. 47 ФЗ уточняется, что у них есть право на уважение человеческого достоинства, а также на защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности .

Фото: TASS/Jumeau Alexis

Роман Роза перечисляет конкретные меры, которые могут предпринять педагоги для защиты своих прав. Так, педагог может обратиться и в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Проблема в том, что часто учитель не знаком с нормативными актами, замечает Иван Грибков. А администрации образовательных организаций, в свою очередь, не проводят профилактическую работу, не создают алгоритмов действий в подобных ситуациях, не реагируют на своевременные сигналы от учителей, учеников и родителей, продолжает эксперт.

Он предлагает сначала попытаться решить проблему с помощью диалога: спросить хулигана о причинах плохого поведения и, если тот идет на контакт, договориться с ним или скорректировать ход урока, сменив для него задание.

Второй метод, который предлагает Иван Грибков, — игнорирование, чтобы ситуация изменилась с «мешает учителю» на «мешает всем».

Третий метод — четко и спокойно донести до хулигана последствия его действий. Без угроз, но так, чтобы школьник понял, что учитель не спустит на тормозах его плохое поведение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если же ситуация вышла из-под контроля, нужно немедленно вызвать дежурного представителя администрации, после урока направить докладную записку руководству с подробным описанием события и указанием на невозможность проведения учебного процесса. Эта записка должна быть подана официально и зафиксирована.

— А в случае наличия признаков уголовного или административного правонарушения — заявление в полицию с обязательным извещением администрации как о конфликтной ситуации, так и о поданном заявлении, — отметил Иван Грибков.

Гендиректор АНО «Моя семьЯ», нейропсихолог Елена Крючкова полагает, что для учителей можно было бы проводить специальные обучающие занятия, которые помогут находить мирные выходы из ситуаций, развить умение выявлять причины конфликтов.

Как помочь учителям

Роман Роза считает, что увеличивать полномочия учителей для защиты их прав в конфликтных ситуациях с учителями нецелесообразно: уже существует достаточно большой перечень возможностей. Иван Грибков также уверен, что учитель в достаточной мере защищен от действий школьников-хулиганов. Полномочия, возможно, стоит конкретизировать или дополнить с учетом нарастающей цифровизации общества, но смысла в их расширении нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Между тем у школы скоро появится еще один из методов воздействия на учеников — возвращение оценки за поведение, о чем не так давно заявлял президент Владимир Путин .

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова подчеркнула в беседе с «Известиями», что для того, чтобы эта мера была действенной, оценка за поведение должна на что-то влиять — например, на допуск при переводе в выпускные классы.

Эксперты подчеркивают, что важны объективность и прозрачность оценки за поведение. Региональный наставник-просветитель Псковской области, учитель СОШ №1 Пскова Татьяна Рассолова считает, что оценка должна снижаться за грубое нарушение дисциплины на уроке и во время перемены; за бранные, грубые, нетактичные слова в адрес учителя и учеников; за провокационные действия как в адрес учителя, так и в адрес учеников; за искажение фактов и слов в свою пользу, заведомую ложь и наговоры.

Заместитель директора, учитель истории гимназии №1 Оренбурга Елена Недбайло призывает продумать не только санкции, но и поощрительные меры.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Стоит рассмотреть и возможность внедрения системы поддержки для тех учеников, которые испытывают трудности с поведением , — сказала педагог-психолог высшей квалификационной категории детского сада №1 Санкт-Петербурга, лектор российского общества «Знание» Инга Горбунова. — Ведь не секрет, что зачастую причиной трудного поведения являются особенности взаимодействия ребенка с социальным окружением — отношения в семье, со сверстниками.

Дмитрий Казаков из профсоюза «Учитель» отмечает, что вопрос конфликтов между учителями и учениками очень острый, но решить его с помощью новых полномочий учителей, новых законов, оценок за поведение не получится.

— Ведь причины конфликтов чаще всего в невыносимых условиях труда и учебы , — уверен он. — Когда учителя перегружены, классный руководитель ведет 36 часов в неделю, естественно, сил на воспитание и занятия с детьми у него нет. А у ребенка, скорее всего, какие-то проблемы дома или в школе, и с ним нужно заниматься, но учителю некогда.

Дети в ситуации, когда на них не обращают внимание, начинают вести себя агрессивно, провоцировать, но и педагоги, уставшие к седьмому–восьмому уроку, тоже могут неадекватно на это реагировать.