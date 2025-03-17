Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

Герою России Александру Белоглазову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора <...> Белоглазову Александру Михайловичу», — говорится в документе.

По указу российского президента звание генерал-майора было также присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-майора полиции заместителю начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Очеретяному.

Ранее, 10 марта, Путин присвоил космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу звание Героя России. Уточнялось, что они удостоились почетного звания за мужество, проявленное во время длительного полета в составе экипажа Международной космической станции (МКС).