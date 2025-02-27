«Наши герои своими победами создали условия для начала серьезного диалога»

Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном во многом стало возможным благодаря мужеству и стойкости наших вооруженных сил, заявил Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ. В то время как в Турции проходила вторая встреча делегаций России и США, посвященная работе посольств, глава государства сказал, что первые контакты с администрацией Дональда Трампа «вселяют определенные надежды». Вместе с тем он отметил попытки части западных элит помешать этому диалогу. Президент призвал ФСБ предпринять все усилия, чтобы не допустить этого. В экспертном сообществе при этом не исключили, что на фоне возобновления контактов двух стран будет развиваться и сотрудничество между российскими и американскими спецслужбами.

Владимир Путин оценил диалог РФ и США

27 февраля президент по традиции выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Подводя итоги 2024 года, Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность, отметив высокий уровень выполнения задач.

«Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права наших граждан, надежно защищали конституционный строй, боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции», — сказал он.

Слова признательности президент выразил сотрудникам пограничных подразделений ФСБ, которые «приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника», и тем, кто действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, а также защищал жителей новых территорий. Глава государства и участники коллегии почтили минутой молчания память павших коллег.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Особо Путин остановился на возобновлении диалога между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил РФ.

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, — мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались — мирным путем; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причем на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет или в ущерб безопасности других, и уж точно не за наш счет, не за счет России», — подчеркнул он.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

По оценке Путина, первые контакты с администрацией Трампа «вселяют определенные надежды». Она демонстрирует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, да и, собственно говоря, — мы с вами видим это тоже — начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике», — сказал президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности Фото: ТАСС/Александр Казаков

Вместе с тем он отметил, что возобновление российско-американских контактов не устраивает часть западных элит, которые по-прежнему настроены на сохранение нестабильности в мире.

«Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободы наших граждан от любых угроз», — подчеркнул Путин.

В связи с этим президент призвал ФСБ продолжить системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего в сфере борьбы с международным терроризмом. За прошедший год выросло количество преступлений террористической направленности, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами, заметил глава государства.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Учитывая стремление Москвы и Вашингтона восстановить дипотношения, взаимодействие по линии секретных служб также будет развиваться, полагает эксперт Валдайского клуба Андрей Кортунов.

— После терактов 11 сентября было много сделано для координации усилий в борьбе с международным терроризмом и политическим экстремизмом. Ясно, что эта проблема никуда не ушла, ясно, что эта проблема заботит как Россию, так и Соединенные Штаты. Если переговоры, которые прошли в Стамбуле, продолжатся, если отношения будут постепенно налаживаться, то, конечно, совместная деятельность на этом направлении будет одним из важных измерений двустороннего сотрудничества, — сказал он «Известиям».

27 февраля в Турции завершилась вторая встреча между делегациями США и России. Она была посвящена вопросам работы посольств. Стороны беседовали в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. Переговоры длились более шести часов.

Президент поставил перед ФСБ новые задачи

Среди конкретных задач, которые стоят перед ФСБ, президент отметил и усиление мер охраны военных, промышленных, общественных объектов, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений федеральной службы в регионах Донбасса, Новороссии. Кроме того, необходимо принять дополнительные меры для защиты госграницы на потенциально опасных направлениях. Президент призвал также бороться с экстремизмом и любыми попытками разобщить и расколоть российское общество и стравить между собой представителей разных национальностей и религий.

Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев

Учитывая возросшую активность иностранных разведслужб в период СВО, ФСБ необходимо серьезно «усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера», особенно связанной с созданием новейших вооружений и внедрением передовых технологий в других отраслях. При этом Владимир Путин призвал не допускать перегибов.

«Обращаю внимание: что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы «под гриф», а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта», — добавил он.

Президент не обошел вниманием и сферу экономической безопасности. Он призвал активнее вести работу по противодействию коррупции, прежде всего когда речь идет о реализации гособоронзаказа, нацпроектов и продвижения долгосрочных федеральных и региональных программ. На фоне роста числа кибератак на отечественную информационную инфраструктуру Путин поручил ФСБ повысить ее безопасность и искать новые методы нейтрализации таких угроз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы глава государства вспомнил и героев отечественных спецслужб: разведчиков, особистов, бойцов Смерша, пограничников, «которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников — бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей».

«Современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования наших бойцов, наших товарищей. Убежден, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников — тех, кто и во времена Российской империи еще, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берег безопасность нашей страны и нашего народа», — заключил президент.