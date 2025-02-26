Полезный континент: Путин заявил о хороших заделах для проектов с Гвинеей-Бисау

Россия и Гвинея-Бисау имеют «хорошие заделы и хорошие возможности» для развития торгово-экономических отношений, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече со своим бисайским визави Умару Сисоку Эмбало, прибывшим 26 февраля в Москву с государственным визитом. Африканский лидер отметил, что Россия и Гвинея-Бисау — «надежные партнеры», и поблагодарил за увеличение квот для студентов, обучающихся в российских гражданских и военных вузах. В экспертном сообществе считают, что Эмбало крайне заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в свою страну, особенно накануне предстоящих в этому году президентских выборов. О визите африканского лидера в российскую столицу и о перспективах сотрудничества двух стран — в материале «Известий».

Визит президента Эмбало в Москву

26 февраля президент РФ провел переговоры с лидером Гвинеи-Бисау, который впервые прибыл в Россию с государственным визитом. В начале встречи в Кремле российский лидер отметил, что дипломатические отношения двух стран насчитывают уже более 50 лет. Владимир Путин особо поблагодарил Умару Сисоку Эмбало за участие в саммитах Россия – Африка, отметив, что его страна вносит «существенный вклад в эту совместную работу».

— Хочу отметить, что в прошлом году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил 10%. Правда, торгово-экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон. Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности. Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке, — сказал Путин.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (справа), прибывший с государственным визитом Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

Российский лидер выразил надежду, что на предстоящих выборах народ Гвинеи-Бисау поддержит кандидатуру Умару Сисоку Эмбало. «Те добрые отношения, которые сложились за последние годы между нашими государствами, в значительной степени связаны именно с вашим именем и развиваются так при вашей поддержке», — добавил президент.

— У нас растут и гуманитарные связи. Прежде всего имею в виду растущий интерес бисайской молодёжи к получению образования в России. Что касается образования, то это касается не только гражданской сферы, но и военной, — сказал он.

Со своей стороны Умару Сисоку Эмбало поблагодарил главу российского государства за «значимый вклад» в становление Гвинеи-Бисау еще в период Советского Союза, а также в развитие бисайского народа. «Он об этом помнит»,— подчеркнул политик. Положительно Эмбало отметил и повышение квоты для бисайских военных и полицейских, обучающихся в РФ.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

— Некоторые компании также заинтересованы в развитии отношений с Гвинеей-Бисау. Мы надёжные партнеры. Сегодня я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить наши дружеские узы, между бисайским и российским народами, это братские народы, — добавил он.

Стоит отметить, что начиная с 2022-го это уже четвертый визит Умару Сисоку Эмбало в Россию. В последний раз он приезжал в Москву 9 мая прошлого года и посетил парад Победы, после чего Владимир Путин пригласил его снова приехать в РФ — но уже с государственным визитом. В этот раз перед встречей с российским президентом Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Чем России интересна Гвинея-Бисау

Как ранее анонсировали в Кремле, переговоры двух лидеров посвящены развитию российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом португальское агентство Lusa со ссылкой на источники в правительстве Гвинеи-Бисау сообщало, что лидеры обсудят, в частности, геологоразведку и возможную добычу полезных ископаемых под землей и в гвинейском море — нефти, газа, фосфатов, бокситов, тяжелого песка, а также рыболовство.

К слову, 26 февраля на министерском уровне Россия и Гвинея-Бисау подписали меморандум о взаимодействии в области геологии и недропользования, а также меморандум о создании механизма консультаций по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин

Ранее компания «Русал» заключила с республикой контракт, в рамках которого российские специалисты должны приступить к разведке бокситов в районе Боэ. По данным правительства западноафриканской страны, запасы там превышают 113 млн т.

Хотя проект по добыче бокситов находится на самом начальном этапе разработки, в медийном поле он останется в центре торгово-экономической повестки, а Эмбало крайне заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в страну, объясняет «Известиям» заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

— Другими направлениями сотрудничества могут стать проекты в области аквакультуры, рыбной ловли, сельского хозяйства. Правительство Гвинеи-Бисау также заинтересовано в привлечении инвесторов в нефтегазовый сектор, однако пока о перспективных проектах в этой сфере говорить преждевременно. Также важно учитывать, что в 2025 году в стране запланированы президентские выборы и Эмбало будет использовать визит в Москву в том числе как аргумент во внутриполитической борьбе и в переговорах с другими внешними центрами силы. Позиции Эмбало не столь крепки, ему противостоит оппозиция во главе с ключевой политической силой страны — Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИКГ), из которой сам Эмбало и вышел, — добавил эксперт.

Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин

В мае 2024 года стало также известно о намерении «Русала» построить железную дорогу и порт в Гвинее-Бисау. Предполагается, что транспортная артерия соединит страну с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, не имеющими выхода к морю.

— Строительство глубоководного порта и железной дороги входит в контур проекта по добыче бокситов, его основные параметры были предложены еще предыдущим собственником проекта. Учитывая, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер — это важные союзники России, то их упоминание может служить дополнительным инструментом для получения политической поддержки проекта. Но сказать, что Гвинея-Бисау тяготеет к странам Сахеля, было бы преждевременно. У Гвинеи-Бисау довольно диверсифицированные внешние связи: устойчивый диалог с Португалией, бывшей метрополией, Сенегалом, который имеет значительное влияние на политику и экономику государства, — сказал эксперт.

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

В последние годы Россия придает особое значение развитию африканского направления своей внешней политики. В министерстве иностранных дел РФ недавно был учрежден еще один департамент — партнерства с Африкой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, такой шаг отражает «магистральную линию на упрочение всесторонних связей в самых разных форматах с государствами континента и в более широком плане со странами Глобального Юга, мирового большинства».

По словам министра, объем торгово-экономического сотрудничества между РФ и странами Африки растет и достиг по итогам 2024 года $25 млрд, однако он пока не соответствует имеющемуся потенциалу. «Другие партнеры Африки показывают значительно большие цифры. Нас они вдохновляют на поиск новых взаимовыгодных проектов, которые будут укреплять материальный фундамент нашего стратегического партнерства», — сказал он 4 февраля. Среди перспективных направлений министр отметил энергетику, в том числе атомную, логистику, космос и цифровые технологии.