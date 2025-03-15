Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех позиций противника.
После этого экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника, и отправился в безопасное место.
В Минобороны РФ 13 марта сообщили о том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.