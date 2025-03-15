Врач рассказала о влиянии здоровья кишечника на красоту волос

Хороший внешний вид волос — показатель здоровья организма. О том, как на них влияет состояние кишечника, 15 марта «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Если баланс полезных бактерий не нарушен, организм успешно усваивает необходимые витамины и микроэлементы, в том числе витамины группы В и железо — критически важные компоненты для роста и здоровья волос. Например, витамины группы B способствуют укреплению волосяных луковиц и защищают волосы от выпадения, а железо предотвращает истончение волос и их повышенную ломкость», — рассказала она.

Сережина отметила, что ключевую роль в поддержании здоровья кишечника играет правильное питание. Одним из важнейших элементов рациона врач посоветовала сделать клетчатку, она является основой для питания полезных бактерий кишечника. Суточная норма — 8–10 порций растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, зелень и цельнозерновые крупы. Так, одной порцией может считаться яблоко, тарелка каши, салата или тушеных овощей.

«При нарушении баланса полезных бактерий ухудшается усвоение витаминов и микроэлементов, а также растет риск появления воспалительных процессов в организме. Это может проявляться не только ломкостью волос, но и ухудшением состояния кожи — появлением высыпаний, зуда и сухости. Более того, в кишечнике могут развиваться патогенные микроорганизмы — грибки, гельминты и простейшие, которые выделяют токсины, ухудшающие цвет лица и общее состояние кожного покрова», — объяснила специалист.

Также на состояние кишечника влияет стресс. В таких условиях полезная микрофлора сокращается, а процессы усвоения питательных веществ ухудшаются, отметила она. К тому же микробиота перестает вырабатывать важные нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, что не только усиливает стресс, но и создает замкнутый круг, при котором ухудшается пищеварение и страдает внешний вид.

«Чтобы разобраться в ситуации, необходимо провести диагностику. Современные анализы позволяют определить состав микробиоты, наличие грибков и паразитов. В зависимости от результатов может потребоваться комплексная терапия, включающая антипаразитарные препараты, коррекцию питания, прием пробиотиков и пребиотиков», — сказала Сережина.

Она предостерегла от самовольного увеличения потребления клетчатки или пробиотиков без консультации с врачом — это может ухудшить ситуацию: повышенное количество клетчатки иногда провоцирует воспаление и боли в кишечнике. После нормализации работы органа состояние волос и кожи начинает улучшаться уже через 1–1,5 месяца.

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