В ВСУ заявили о беспомощности перед российскими Су-35
Воздушные силы Украины не могут эффективно противостоять российским истребителям Су-35, даже с учетом поставленных западными странами американских F-16. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат 11 марта.
«Полученные F-16 не являются совсем новыми моделями, и они не смогут полноценно конкурировать с российскими Су-35», — сказал Игнат, его слова приводит украинское издание «Новости.LIVE».
По его словам, для противодействия российским самолетам Киеву необходим комплексный подход, включающий наземные системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее, 29 августа 2024 года, на Украине потерпел крушение истребитель F-16. В нем погиб пилот Алексей Месь. В неправительственной организации Wingmen for Ukraine 30 августа отметили, что летчик Месь сам агитировал за передачу стране боевой авиации от западных стран.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, заявила, что истребитель F-16 был сбит дружественным огнем ракет системы Patriot из-за «дискоординации между подразделениями» ВСУ. Реагируя на произошедшее, действующий тогда посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские инструкторы не смогли обучить украинских военных пользоваться их техникой.