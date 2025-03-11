«В воздухе чувствуется запах весны и скорого освобождения»

В Курской области происходит стремительное движение российских войск вперед. Пытаясь избежать попадания в котлы, противник прорывается к границе, где кольцо вокруг него уже почти сомкнулось. Военные отмечают: важно, что перелом в противостоянии удалось совершить до появления «зеленки» — распускания листвы. Природа сейчас на нашей стороне. Специальный корреспондент «Известий» побывал в расположении 150-го полка контроля территорий, выбивающего ВСУ с позиций на западе от Малой Локни, и узнал, благодаря чему, по мнению бойцов, произошел долгожданный рывок вперед и удается ли находить в освобожденных селах мирных жителей.

Там, где тонко

В районе Малой Локни — важного опорного пункта ВСУ — фронт посыпался три дня назад. Еще вчера украинцы крепко удерживали позиции, не желая отходить без боя. Сегодня с воздуха наши операторы наблюдают необычную картину — практически полное отсутствие противника на занятых рубежах. Отступает он в темноте.

Направление - Малая Локня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Наступление на Малую Локню с ее знаменитой женской колонией ИК-11, которую ВСУ превратили в крепость (и где базировались отборные вражеские FPV-отряды), проходило с трех направлений. 150-й полк заходил с запада. Задача всех подразделений состояла в том, чтобы взять поселок в полукольцо. Как объяснил мне командир третьего батальона полка Валдай, брать Локню в лоб было нецелесообразно и чревато слишком большими потерями. Поэтому наши части подбирались к ней с разных сторон, стараясь взять в клещи. Каждый взятый укрепленный овраг, балка, посадка давались с тяжелыми боями.

— Главное было давить, давить, давить и не останавливаться, — объясняет Валдай. — И они устали, и мы устали. Но делать паузу нельзя. Только они дают слабину и делают шаг назад — мы снова наваливаемся в полную силу: обработка артиллерией, дронами-камикадзе, штурм. Там, где тонко, — там обязательно порвется.

Обстрел позиций противника перед наступлением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По словам командира, в последние недели его батальону была поставлена задача взять под огневой контроль трассу, по которой шло сообщение Малой Локни с Суджей. Чуть южнее над такой же задачей работали десантники. По шоссе происходило снабжение ВСУ, ротация. Это была главная коммуникация, остальные, проселочные, дороги в пору нынешней весенней распутицы значения уже не имели. Необходимо было, как и в случае с лесопосадками, не давать врагу выдохнуть — бить по дороге без передышки. Результат: если десять дней назад по трассе ежесуточно проходило несколько сотен машин ВСУ, сейчас движение практически полностью остановлено .

Оружие № 1

— Одной из причин успешного продвижения наших войск стал приобретенный бесценный опыт наступательных действий, — делится со мной заместитель командира третьего батальона Михаил, позывной Боба. Другая причина — широкое применение БПЛА, за последние месяцы в этой сфере совершен серьезный скачок вперед.

«Мавик» - разведчик, с помощью него идёт координация каждого боя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— В подразделениях сегодня в целом нет недостатка в беспилотниках, — говорит Михаил, отвечающий в батальоне за разведку с воздуха. — С помощью «мавиков» мы непрерывно отслеживаем обстановку на своих квадратах. Перед «накатом» (наступлением) в течение нескольких дней изучаем территорию, расположение врага, его передвижения, пути-дорожки, составляем подробную карту позиций . Современные камеры коптеров позволяют разглядеть с высоты даже небольшие детали.

«Мавик» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Накануне штурма, объясняет замкомбата, следует интенсивная артподготовка. Далее провокации, прощупывания. И после сами броски вперед, которые координируются с воздуха. С шашкой наголо, в так называемый мясной штурм, никто уже не идет. С психологической точки зрения бойцам тоже легче — они знают, что командир в данный момент видит картинку с воздуха и их направляет.

Ответственный за FPV-дроны (камикадзе) в батальоне — Влад, позывной Винокур. Под его началом десять операторов. Среди пораженных целей бойца за последний месяц — БМП «Брэдли», бронемашина «Козак», американский бронетранспортер М-113. А также гнездо расчета эфпивишников: во время полета он заметил, как вражеский солдат поймал рядом с укрытием «птичку», зафиксировал точку и отправил, в свою очередь, туда пять своих «пернатых» .

Влад, позывной Винокур, за работой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— С поставками БПЛА в отряды стало действительно значительно лучше, — рассказывает Влад. — Больше предприятий в стране начали их производить. Всё это влияет на результат, в том числе на то, что мы идем вперед. Случается, что один расчет может за день использовать два-три десятка дронов, не заморачиваясь, что их нужно беречь. А камикадзе ведь — это, по сути, ключевой ударный снаряд сегодня. Если, к примеру, миномету нужно для успешного поражения цели сначала пристреляться — выпустить два-три снаряда, — то с FPV при умелом управлении результат гарантирован с первого удара .

Перед отправкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Об изменении ситуации на фронте говорит и тот факт, что позиции Винокура и его бойцов за считаные дни оказались под относительно «чистым небом».

— Неделю назад заезд на нашу линию возможен был только рано утром и вечером в сумерках. Оппоненты в FPV-очках точно так же контролили нас, выйти из укрытия без опаски не давали, — объясняет Влад, указывая на сожженную машину неподалеку. — И вдруг спокойно. Вообще, в воздухе вместе с весной чувствуется и острый запах скорого освобождения и победы.

Один из восьми

Недооценивать опасность, впрочем, не стоит. Даже в относительном тылу, где базируются штабы, до сих пор продолжают появляться камикадзе врага — сил у противника немало, в Курской области собраны отборные части. Буквально до вчерашнего дня крайне затрудненным оставался въезд в захваченные села и хутора по окраинам Малой Локни: дороги беспощадно атаковали (и продолжают) дроны. Снабжение продуктами некоторых групп до сих пор ведется с воздуха.

8 марта бойцы третьего батальона полка нашли в освобожденном хуторе Никольский мирного жителя, имя его Валерий, 51 год. Откопали, услышав из-под земли крики о помощи. Вытащили наружу. Мужчина рассказал, что 16 августа, когда в населенный пункт вошли ВСУ, их было восемь — местных. В живых за эти семь месяцев остался он один.

Лесополосы и поля полны сожжённой техники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Как рассказали бойцы, всё это время мирные жили в погребах. Держались вместе. На завтрак у всех сообща был чай, на обед — картошка и иногда что-то из солений, на ужин снова чай. Очень хотелось хлеба и молока. Тяжелые условия жизни давали о себе знать — люди умирали от инсультов, болезней, а после, в разгар боев, от огня. Перед своим уходом украинцы закидали подземелье, где сидел Валерий, гранатами. Но он сумел, спрятавшись за уступком, остаться целым и невредимым. Землянку завалило.