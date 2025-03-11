Собянин сообщил о ликвидации еще пяти летевших на Москву беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще пяти БПЛА», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Собянин сообщил о ликвидации 25 летевших на Москву беспилотников ранее в этот день. По его словам, в общей сложности за ночь по региону было сбито уже 58 дронов. Позднее мэр столицы заявил об уничтожении еще двух БПЛА. В результате падения обломков одного из них была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве.