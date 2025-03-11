Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще 25 летевших на столицу БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 летевших на Москву беспилотников. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что на данный момент в общей сложности за ночь было сбито уже 58 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.
В этот день Собянин также сообщал об уничтожении семи беспилотников в Раменском городском округе. Позже мэр Москвы заявил, что силы ПВО сбили четыре БПЛА в округах Домодедово и Раменское. Вскоре стало известно, что было ликвидировано 15 дронов, а затем еще семь беспилотников, летевших на столицу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.