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Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще 25 летевших на столицу БПЛА

Собянин: 25 летевших на Москву беспилотников ликвидированы силами ПВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 летевших на Москву беспилотников. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что на данный момент в общей сложности за ночь было сбито уже 58 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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В этот день Собянин также сообщал об уничтожении семи беспилотников в Раменском городском округе. Позже мэр Москвы заявил, что силы ПВО сбили четыре БПЛА в округах Домодедово и Раменское. Вскоре стало известно, что было ликвидировано 15 дронов, а затем еще семь беспилотников, летевших на столицу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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