Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА на подлете к Москве
Силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены еще семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще семи БПЛА», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах падения обломков работают специальные службы. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Тогда же Собянин сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. В этот день Собянин также сообщал об уничтожении шести беспилотников в Раменском городском округе. Позже он заявил, что силы ПВО сбили еще четыре БПЛА в Московской области.