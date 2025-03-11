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Мэр Москвы сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников

Собянин: 15 летевших на Москву беспилотников ликвидированы средствами ПВО
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя три минуты Собянин сообщил о ликвидации еще 10 беспилотников. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

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В этот день Собянин также сообщал об уничтожении семи беспилотников в Раменском городском округе. Позже он заявил, что силы ПВО сбили еще четыре БПЛА в Московской области. Уточнялось, что беспилотники были ликвидированы в городском округе Домодедово и Раменском городском округе. По словам мэра Москвы, все дроны летели в сторону столицы.

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