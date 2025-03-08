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Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
dzen
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Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в городе Аргуне в Чечне. Об этом 8 марта сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел в магазине строительных товаров на улице Дудаева.

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — рассказал собеседник.

Согласно данным источника, в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Другие подробности случившегося не известны.

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Взрыв произошел в отделении банка, расположенном в ТРЦ «Свиблово», на северо-востоке Москвы 6 марта. По предварительной версии, 20-летний мужчина поджег фитиль петарды около банкомата, а после поместил ее в купюроприемник, а затем скрылся с места преступления.

Злоумышленника арестовали. Он пояснил, что хотел пройти платное обучение, для чего ему понадобилось 200 тыс. рублей, которые он решил таким образом похитить. Однако после взрыва испугался и не вернулся за суммой.

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