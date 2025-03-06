Взрыв произошел в отделении банка на северо-востоке Москвы

Взрыв произошел в отделении банка, расположенном в ТРЦ «Свиблово», на северо-востоке Москвы. Об этом 6 марта сообщил источник «Известий».

По его данным, в результате были выбиты стекла на первом этаже центра. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Очевидцы сообщают, что мог взорваться банкомат. В прокуратуре столицы заявили, что, предварительно, он был поврежден в результате действий неизвестного.

Начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал «РИА Новости», что в результате происшествия никто не пострадал.

В конце февраля в городе Балей Забайкальского края в одном из заброшенных домов произошел взрыв неустановленного предмета. Пострадал ребенок. У мальчика были раны на пальцах руки, перелом пальца и порезы на лице и шее.