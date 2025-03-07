Трамп назвал взаимодействие с Украиной более сложным, чем с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американской стороне сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках «все карты». Такое заявление он сделал 7 марта на брифинге в Белом доме.

Так Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он заявлениям президента РФ Владимира Путина относительно его готовности к урегулированию украинского конфликта.

«Я верю ему. Я думаю, что у нас всё очень хорошо с Россией. <…> Мне, честно говоря, всё труднее иметь дело с Украиной. И у них нет карт», — заявил политик.

Он отметил, что для достижения окончательного урегулирования потребуется много времени. Также Трамп заявил, что не уверен в готовности Украины завершить конфликт с РФ.

«Я не знаю, хотят ли они решить проблему. Если окажется, что не хотят, то мы больше не будем в этом участвовать», — предупредил он.

Ранее в этот день Трамп заявил, что Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора. В ходе общения с журналистами он заявил, что его администрация добилась «большого прогресса» за последние дни в отношениях с Украиной и Россией.