Трамп спрогнозировал неизбежное согласие Украины на мирную сделку

Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора. Об этом 6 марта заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами он заявил, что, по его мнению, его администрация добилась «большого прогресса» за последние дни в отношениях с Украиной и Россией.

«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, «также хочет заключить сделку».

Ранее, 5 марта, Трамп в ходе своего выступления перед конгрессом заявил, что украинский лидер готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира. Также, по словам политика, Украина готова в любое время подписать с США сделку по добыче полезных ископаемых.