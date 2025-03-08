«Сами загнали себя в такое положение — сами и будем выбираться»

Зимой вокруг футбольного клуба «Химки» случился ряд громких историй. В декабре задержали и посадили под домашний арест инвестора команды Туфана Садыгова. Через месяц он вышел, но финансовых проблем подмосковного клуба это не решило. Ходили слухи, что команда оказалась на грани банкротства и может не доиграть сезон. Из-за задолженностей палата разрешения споров РФС наложила на клуб запрет на регистрацию новичков.

Тем не менее «Химки» дожили до возобновления чемпионата и в первом после зимней паузы матче обыграли дома конкурента по борьбе за выживание воронежский «Факел» (1:0). Это позволило подопечным Франка Артиги выбраться из зоны переходных матчей. Отрыв от зоны прямого вылета идущий 12-м клуб нарастил до пяти очков. В интервью «Известиям» защитник подмосковной команды Александр Филин объяснил, как живется клубу в условиях задолженностей и почему сокращение количества футболистов пошло на пользу.

— За счет чего выиграли первый весенний матч?

— За счет старания, борьбы, командного духа. Всё это позволило победить.

— На вас влияло то, что всю зиму общественность хоронила «Химки» и даже в какой-то момент полагала, что можете не доиграть сезон?

— Да, это влияет. Всё равно ведь проблемы остаются. Заявка закрыта, все это понимают, но мы как футболисты еще раз показываем, что свое дело делаем. Дальше дело за руководством клуба.

— За какой срок клуб должен вам зарплату?

— Не буду говорить — это можете у руководства спросить. Но определенные задолженности есть. Клуб должен решить эти вопросы. Скажу только, что задолженности имеются.

— В бытовом плане что-то изменилось? Стали в клубе экономить, к примеру, заселяя вас в более дешевые отели?

— Нет, мы по-прежнему живем в хороших отелях. На сборах были в той же гостинице, что и раньше. То есть тут всё нормально. Поменяли спонсора у нас на «Черноголовку» перешли. Стало поинтереснее — теперь будем более качественную воду пить (улыбается). Больших изменений в целом в жизни команды нет.

— На выездные матчи и обратно вы и раньше летали не чартерами, а рейсовыми самолетами, судя по тому, что я на таком летел с вами в сентябре из Самары после матча с «Акроном» (0:3).

— Мы в принципе всегда на рейсовых самолетах летали. У нас в Москве хорошая локация, поэтому нет смысла тратиться на чартеры. Точнее, не то чтобы нет смысла, но пока есть другие вопросы, на которые надо тратить деньги. Поэтому не проблема летать рейсовыми.

— Зимой на сборах что-то поменялось в подготовке?

— Раньше много футболистов было в команде. Нелегко из-за этого было тренироваться, когда столько игроков. Сейчас более органично всё, когда по два футболиста на каждую позицию. Среда всё равно конкурентная, но и переизбытка людей нет. Это помогло хорошо поработать на сборах. Здорово, что прошли всё это без травм. Поэтому сейчас можем решать задачу по сохранению места в РПЛ. Все понимают ситуацию и что надо делать. Ведь все футболисты, которые сейчас в «Химках», были в команде и в первой части сезона. Так что мы сами загнали себя в такое турнирное положение — вот сами и будем выбираться. Я, например, играл первую часть сезона, никуда не уехал — теперь буду стараться выбираться вместе с командой.

— А были варианты куда уехать?

— В «Ордабасы». Ха-ха. Шучу-шучу. Нет, не обсуждал варианты. У меня контракт с «Химками» — хочу здесь помочь команде в первую очередь. Такая задача.

— Почему именно про самобытный казахстанский клуб «Ордабасы» пошутили?

— Просто интересно звучит.

— Вы упомянули об огромном количестве футболистов «Химок», которые были в первой части сезона. Эту тему в наших медиа часто обсуждали. Такая большая заявка действительно была проблемой?

— Да. Вот сейчас у нас 22 футболиста, по два человека на позицию — так более комфортно на тренировках. Не по три человека должно участвовать в упражнениях, как раньше, а по два. Теперь у нас стало как и должно быть, поэтому многое наладилось сразу.

— Есть ощущение, что можете играть на победу и в следующих матчах?

— Посмотрим. Мы двигаемся от игры к игре. Следующий матч у нас с ЦСКА на выезде. Понятно, что будет больше футбола, чем в матче с «Факелом». Поэтому посмотрим, что получится. Мы можем всех обыгрывать — не раз показывали это в сезоне. У нас качественные футболисты. На самом деле если индивидуально разобрать нас по позициям, то «Химки» — хорошая команда. Я думаю, это все понимают.