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Зеленский заявил о заключении договора с Лондоном за счет доходов от активов РФ

Зеленский: кредитный договор с Лондоном заключен за счет доходов от активов РФ
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Между Киевом и Лондоном подписан кредитный договор, средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом 1 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Согласно заявлению британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по £752 млн. Первый из них поступит на Украину в конце следующей недели. Также Зеленский уточнил, что деньги пойдут на производство оружия.

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Минфин Украины 1 марта сообщил о подписании с Великобританией соглашения, по которому Лондон предоставит Киеву £2,26 млрд (почти $3 млрд) на закупку оборонных материалов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

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