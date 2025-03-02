Зеленский заявил о заключении договора с Лондоном за счет доходов от активов РФ
Между Киевом и Лондоном подписан кредитный договор, средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом 1 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Согласно заявлению британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по £752 млн. Первый из них поступит на Украину в конце следующей недели. Также Зеленский уточнил, что деньги пойдут на производство оружия.
Минфин Украины 1 марта сообщил о подписании с Великобританией соглашения, по которому Лондон предоставит Киеву £2,26 млрд (почти $3 млрд) на закупку оборонных материалов. Финансирование предоставляется на 30 лет.