Минфин Украины заявил о подписании соглашения с Британией почти на $3 млрд
Министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс подписали соглашение, по которому Лондон предоставит Киеву £2,26 млрд (почти $3 млрд). Соответствующий пресс-релиз 1 марта опубликован на сайте украинского ведомства.
«Министр финансов Украины и канцлер казначейства Великобритании подписали соглашение о предоставлении Украине £2,26 млрд. В церемонии подписания, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие [президент Украины] Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что финансирование предоставляется на 30 лет, а полученные средства будут направлены на закупку оборонных материалов Украины и являются частью программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
ERA — это программа экстренного кредитования, предоставляемая лидерами «Группы семи» Украине на сумму в размере $50 млрд. Согласно схеме, займы обслуживаются за счет прибыли от замороженных российских суверенных активов.
Стармер 1 марта во время встречи с Зеленским заявил, что Великобритания будет оказывать Украине всю необходимую поддержку. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство намерено добиться мира для Украины, основанного «на суверенитете и безопасности».
17 января правительство Великобритании анонсировало Украине военную помощь в размере рекордных £4,5 млрд (почти $5,5 млрд) в 2025 году. 16 января стало известно, что Зеленский и Стармер заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве между странами.