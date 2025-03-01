Полный провал: что ожидает Украину после скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме

В Белом доме прошла скандальная встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Изначально Киев и Вашингтон находились на пороге заключения сделки по украинским ресурсам, однако потом в прямом эфире произошел разрыв между двумя сторонами. Какими последствиями это может обернуться для Киева — в материале «Известий».

Дипломатическая катастрофа

«Такую сцену публике до сих пор не доводилось видеть в Овальном кабинете. Обычно на таких представлениях два мировых лидера улыбаются на камеры и обмениваются рукопожатиями ради журналистов. Жесткие переговоры, как правило, случаются вдали от камер. Но тлеющая напряженность между двумя президентами взорвалась на глазах у всего мира», — описало происходящее издание Time.

Американский телеканал CNN согласен с такой оценкой: «Никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому».

Британское издание The Daily Telegraph уверено, что дальше Киев ждут тяжелые времена.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

«Это далеко за гранью худшего для Украины сценария… Дипломатическая катастрофа. Другого описания этому нет. Из всех возможных исходов сегодняшней встречи только один не приходил никому в голову — как Владимир Зеленский и Дональд Трамп орут друг на друга», — говорится в публикации.

В ходе встречи Зеленский устроил перепалку с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп отметил, что Зеленский играет с третьей мировой, а также обвинил его в неблагодарности, напомнив про объем выделенной финансовой помощи. Глава США передразнивал Зеленского во время беседы, тот в ответ пытался оппонировать и повышал голос и даже грубо выругался в адрес Ди Вэнса.

Прекращение поставок

Украинские СМИ придерживаются схожей точки зрения. «Страна.ua» уверена, что последствия для Украины могут быть тяжелыми.

«Зеленский рассорился с крупнейшим партнером Украины и сделал огромный подарок Владимиру Путину, главная задача которого — лишение Киева американской помощи, что резко ослабит позиции ВСУ на поле боя и, соответственно, кардинально ухудшит переговорные позиции Украины», — отмечает издание.

Авторы публикации уверены, что это самый опасный для Киева сценарий, при котором военные действия продолжатся, но уже без поддержки США.

Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне перепалки украинского и американского лидеров в Белом доме заявила, что Европа намерена усиливать военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — написала она в сети Х.

К слову, ранее она уже выступала с инициативой по наращиванию военной помощи Украине в 2025 году, однако страны Евросоюза на заседании глав МИД не смогли единогласно утвердить этот план.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время общения с прессой перед саммитом министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе. 24 февраля 2025 года Фото: REUTERS/Yves Herman

Очевидно, Евросоюз попытается поддержать борьбу Украины, однако у него не хватит сил делать это даже в среднесрочной перспективе.

Тем временем американская администрация уже анонсировала сокращение некоторых программ поддержки Украине. Как сообщает The Washington Post, «Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Киеву».

Что думают эксперты

По мнению политолога США Гарланда Никсона, Зеленский продемонстрировал, что он некомпетентный, неспособный лидер.

— Он недобросовестный актер. Он унизил себя, свою страну, своих спонсоров в Европе. И теперь европейцам и украинцам пора понять, в каком положении они находятся, и работать с Трампом, — сказал он в беседе с «Известиями».

Эксперт добавил, что таким образом Зеленский продемонстрировал отношение «как к себе, так и к своим европейским спонсорам».

«Итоги сегодняшней фантасмагории в Белом доме — мирное урегулирование, как бы его ни представляли себе разные участники процесса, сорвано. Скажем мягче — откладывается. Следующий этап — силовой, возможно, с переходом на более жесткую степень противостояния», — прогнозирует дальнейшее развитие событий политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Президент Украины Владимир Зеленский покидает Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом Фото: REUTERS/Nathan Howard

Директор Института международных отношений МГИМО МИД России Максим Сучков в Telegram-канале «Пост-Америка» в свою очередь отмечает, что если для демократов «спойлером» была Россия, то для Трампа им становится Украина. По мнению эксперта, американскому лидеру не нравится, что упрямство Зеленского рушит его мечты на сделку.

«Обольщаться не стоит. Ключи к окончанию конфликта у США: они могут хоть завтра отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и через неделю всё для них закончится. Но США этого не делают, потому что чувствуют, что могут выжать из ситуации больше», — уверен американист.

Эксперт считает, что визит Владимира Зеленского дает дополнительный ход Москве.

«Нужно им правильно распорядиться. Ну и расслабляться с Трампом нельзя вообще никогда — мы увидели почему», — подытожил специалист.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина считает, что конфликт на этом не исчерпан и у Киева «имеется достаточно денег от Европы и из ранее перечисленных траншей» для продолжения войны еще как минимум на полгода.

«Вполне может быть, в этом и состоял план Киева и глобалистов: война продолжается, Трамп проявляет себя несговорчивым, а Украина во главе с Зеленским выглядит гордой и несгибаемой. План с расчетом на то, что в последующие несколько месяцев что-нибудь да поменяется в нужную глобалистам сторону», — считает политолог.

Она подчеркнула, что и сделка пока не отменена.

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«Всего лишь не подписана. Трамп ведь добавил, что Зеленский «может вернуться, когда будет готов к диалогу о мире». Скорее всего, давление США на Киев сейчас усилится — этого требует логика обстоятельств. Весь вопрос в том, какими инструментами оно будет осуществляться», — полагает эксперт.

По мнению специалиста, речь вряд ли идет о санкциях против руководства Украины или отключении Starlink.

«Это было бы слишком явно. Что это означает для России? То же, что и раньше. Наши отношения с США не сводятся к одной Украине, нас интересует общемировая архитектура безопасности с учетом наших национальных интересов», — подытожила аналитик.