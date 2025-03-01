Сыграл в дурака: США сокращают поддержку Украины после скандала в Белом доме

Беспрецедентная перепалка, произошедшая 28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским с одной стороны и Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом — с другой, может серьезно сказаться на поддержке Украины американцами, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Помимо того что из-за Зеленского сорвалось подписание рамочной сделки по недрам, которую Вашингтон делал условием дальнейшей помощи Киеву, американская администрация уже анонсировала сокращение некоторых программ помощи Украине. Часть европейских лидеров встала на сторону Зеленского, но в Белом доме однозначно дали понять: там не потерпят никакого давления. Трамп фактически выгнал своего визави. О крайне резкой беседе в Овальном кабинете и ее последствиях — в материале «Известий».

«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, несомненно, войдет в историю. Хотя американский президент встретил радушно украинского гостя у крыльца Белого дома, а Зеленский привез Трампу чемпионский пояс боксера Усика, их диалог не задался. Дональд Трамп начал с позитивной ноты, назвав «превосходными» контакты с российским президентом Владимиром Путиным и отметив, что стороны находятся «достаточно близко» к урегулированию. Сделку же по украинским недрам, которую и приехал подписать Зеленский, Трамп охарактеризовал «справедливой». «Мы смотрим вперед и будем копать, копать, копать, добывать редкоземельные металлы», — заявил он.

Зеленский, однако, выбрал стратегию давления и стал предъявлять Трампу и его команде требования. Он отказался признать, что огонь необходимо остановить и что конфликт можно разрешить дипломатическим путем. Зеленский стал настаивать на том, что США должны дать гарантии безопасности французским и британским миротворцам, если они прибудут на Украину. В какой-то момент беседа перешла на повышенные тона. Трамп прямо сказал Зеленскому, что тот не имеет права «ничего диктовать» США и «находится не в очень выгодной позиции». «Вы не можете нападать на нашу администрацию», — также парировал аргументы Зеленского вице-президент Джей Де Вэнс. «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас», — предупредил Трамп.

Президент США Дональд Трамп встречает президента Украины Владимира Зеленского на крыльце Белого дома в Вашингтоне Фото: REUTERS/Nathan Howard

Зеленский при этом постоянно перебивал Трампа и Вэнса, которые пытались ему доказать, что без поддержки США конфликт закончился бы за две недели или даже за три дня. «Да, я слышал про три дня от Путина», — пренебрежительно бросил Зеленский.

«Или вы подписываете соглашение, или мы выходим из сделки. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете», — подчеркнул Трамп.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вэнс при этом не преминул указать Зеленскому на то, что тот силой посылает людей погибать: «Я видел, что люди к вам приезжают на пропагандистские туры. Вы не согласны, что у вас есть проблемы с призывом? Вы пришли в Овальный кабинет США и нападаете на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны».

«Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня», — сказал уже Трамп.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вся эта перепалка происходила не за закрытыми дверьми, а в присутствии журналистов, которые имели возможность задать свои вопросы. Один из них обратил внимание на то, что политик, представляющий Украину, приехал на переговоры не в деловой одежде, и спросил, есть ли у него вообще костюм, ведь некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль.

В итоге документ о недрах подписан не был, Трамп попросил гостя уехать, Зеленский досрочно покинул Белый дом. В соцсетях американский лидер резюмировал: «Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы многое узнали, чего никогда не смогли бы понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что можно узнать, поддавшись эмоциям, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем участвует Америка, потому что он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру».

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

Зеленский же в соцсетях сделал вид, что ничего не произошло: «Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого». Однако офис Зеленского поспешил отменить его выступление в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

На перепалку в Белом доме отреагировали все мировые СМИ и некоторые союзники Киева. За него, в частности, заступился Эммануэль Макрон, который призвал уважать тех, кто сражается. «Дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Украина, Испания с вами», — вторит им премьер-министр Испании Педро Санчес. Вместе с тем премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа, сказав, что сильные люди создают мир, слабые — войну. Британский премьер-министр Кир Стармер сразу решил не комментировать напряженную встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский покидает Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом Фото: REUTERS/Brian Snyder

Реакция команды Трампа была однозначной: министр финансов США Скотт Бессент, который ранее заявлял, что стороны готовы к подписанию договора по недрам, поблагодарил Трампа за то, что тот отстаивает интересы американского народа на мировой арене. По мнению миллиардера Илона Маска, Зеленский «уничтожил себя в глазах американского народа», а сенатор республиканец Линдси Грэм предрек, что своим поведением в Белом доме украинский президент сделал почти невозможной помощь со стороны США. И действительно, спустя час после встречи СМИ сообщили, что Госдепартамент решил прекратить поддержку восстановления энергосети Украины, а шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации.

Как конфликт Зеленского с Трампом повлияет на урегулирование

То, что произошло в Белом доме, принесет серьезные имиджевые потери для Украины, тогда как Москва может извлечь из этого стратегическую выгоду, поскольку первыми разочаровались не в ней, а именно в договороспособности Киева, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Сделка США и Украины по редкоземельным металлам сорвалась. Обсуждение процесса мирного урегулирования — тоже, так как одна из сторон конфликта фактически его не желает. Видимо, голоса из Брюсселя и Лондона для Зеленского оказались куда внушительнее и важнее, чем мнение ключевого партнера. При этом американская военная поддержка Украины не прекращалась по сей день, однако теперь у Трампа появляется отличный повод ее приостановить и снять с себя всю ответственность за будущее Украины, — говорит он «Известиям».

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Комментируя перепалку в Белом доме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности, которую продемонстрировали американские политики. «Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку — чудеса выдержки», — написала она.

Беспрецедентный публичный спор Трампа и Вэнса с Зеленским наглядно продемонстрировал важность выстраивания уважительных, пусть зачастую и сопернических, личных взаимоотношений лидеров стран, сказал «Известиям» американист Егор Торопов.

— Разговор трех политиков выявил не только внешнеполитическую причину — желание сделки со стороны США и нежелание Украины пойти на нее, — но и более глубинную, внутриполитическую и личную причину готовности лидеров США к открытому конфликту с Зеленским, на который не шел Джозеф Байден, также имевший претензии к не вполне благодарной позиции украинского коллеги. Речь идет об октябрьском визите в один из ключевых для итогов американских президентских выборов штатов, Пенсильванию, который был трактован Вэнсом и другими республиканцами в качестве выступления на стороне демократов, — указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания. 22 сентября 2024 года Фото: REUTERS

Стоит отметить, что накануне на встрече с британским премьером Киром Стармером Трамп смягчил тон в отношении Зеленского. Он тогда заявил, что отлично поладит с ним, и сделал вид, что не помнит, как называл его диктатором. Вполне логично предположить, что такое изменение риторики было связано просто с желанием не помешать сделке, учитывая импульсивность украинского гостя, которая и проявила себя на встрече в Овальном кабинете.

Теперь же перепалка в Белом доме привела к еще большему ужесточению позиций Трампа и его администрации в отношении Зеленского, уверен научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Георгий Асатрян.

— Произошедшее в Белом доме — это катастрофа и казнь египетская для Зеленского. Вместе с тем это указывает на отсутствие какой-либо государственности на Украине и в целом показывает, что персона Зеленского — это одна из причин СВО, — добавил он.

Фото: REUTERS/Emilija Jefremova

Эксперт уверен, что США начнут сворачивать поддержку Киева еще быстрее, а проверки коррупционных схем, имевших место на Украине, выйдут на новый уровень.