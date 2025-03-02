Советник Трампа сообщил о совете делегации США прекратить переговоры с Зеленским

Команда президента США Дональда Трампа дала совет американскому лидеру прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после словесной перепалки в Белом доме. Об этом 1 марта заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — сказал Уолтц.

По его мнению, Зеленский своим «абсолютно неприемлемым» поведением разозлил Трампа и не дал в ходе встречи понять, что хочет урегулировать конфликт. При этом украинский президент «оказал своей стране медвежью услугу».

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg 1 марта указал, что нежелание Зеленского урегулировать конфликт может осложнить заключение экономической сделки между Вашингтоном и Киевом. Он добавил, что подписание договора о совместной разработке должно было показать всем взаимосвязь Киева и Вашингтона, но Зеленский «всё сорвал». В этот же день в Белом доме подтвердили, что по результатам встречи Зеленского и Трампа соглашение по редкоземельным металлам не было подписано.

В ходе встречи американского лидера и главы киевского режима в Овальном кабинете произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, Зеленский «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.