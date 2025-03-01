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В Белом доме подтвердили отмену соглашения США и Украины по металлам

Генрих: подписание соглашения США и Украины по редкоземельным металлам отменено
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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По результатам встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Об этом 28 февраля сообщила старший корреспондент Белого дома Жаки Генрих.

«Подписание сделки отменено», — написала она на своей странице в X (бывш. Twitter).

Уточняется, что подписание не состоялось из-за перепалки президента США и главы киевского режима. Кроме того, Генрих также подтвердила отмену пресс-конференции.

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В этот день об отмене сделки сообщал телеканал Fox News. По данным телеканала, украинцы «умоляли» Вашингтон передумать, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнули, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.

В ходе встречи американского лидера и главы киевского режима в Овальном кабинете произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, Зеленский «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

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