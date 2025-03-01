В Белом доме подтвердили отмену соглашения США и Украины по металлам
По результатам встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Об этом 28 февраля сообщила старший корреспондент Белого дома Жаки Генрих.
«Подписание сделки отменено», — написала она на своей странице в X (бывш. Twitter).
Уточняется, что подписание не состоялось из-за перепалки президента США и главы киевского режима. Кроме того, Генрих также подтвердила отмену пресс-конференции.
В этот день об отмене сделки сообщал телеканал Fox News. По данным телеканала, украинцы «умоляли» Вашингтон передумать, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнули, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.
В ходе встречи американского лидера и главы киевского режима в Овальном кабинете произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, Зеленский «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.