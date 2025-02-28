Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом раньше запланированного
Президент Украины Владимир Зеленский раньше запланированного покинул Белый дом после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.
По данным CNN, пресс-конференция глав государств была отменена после их спора в Овальном кабинете.
Во время переговоров Трамп заявил, что в настоящее время начинаются проблемы Украины. Президент США также обвинил Зеленского в «играх с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей.
Кроме того, Трамп обвинил президента Украины в неуважительном отношении к Вашингтону. Главу киевского режима в том числе раскритиковал и присутствующий на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс.