Министр финансов США выразил сомнения в возможности заключения сделки с Киевом

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт, которое он высказал в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, может осложнить заключение экономической сделки между Вашингтоном и Киевом. Об этом 28 февраля сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg.

«Очень трудно заключить экономическую сделку с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение», — заявил Бессент, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно спасти договоренности по совместной разработке Украиной и США полезных ископаемых.

Кроме того, он добавил, что заключить сделку до сих пор реально, но нельзя предсказать то, как при этом поведут себя американские граждане. В этом, по его словам, заключается «настоящая трагедия».

Также Бессент уточнил, что подписание договора о совместной разработке должно было показать всем взаимосвязь Киева и Вашингтона, но Зеленский «всё сорвал».

В этот же день в Белом доме подтвердили, что по результатам встречи Зеленского и Трампа соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. В этот день об отмене сделки сообщал телеканал Fox News. По данным издания, украинцы «умоляли» Вашингтон передумать, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнули, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.