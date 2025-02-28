Реклама
Во Франции задержаны 327 человек в ходе масштабных протестов
Российские ведомства начали работу по отмене виз для граждан Китая
Военные ВС РФ за сутки уничтожили 225 беспилотников ВСУ
Путин назвал внимание к ветеранам СВО данью со стороны государства
ВС РФ ликвидировали артиллерийское орудие ВСУ на территории Херсонской области
Вэнс сообщил о продолжении работы США по мирному урегулированию на Украине
Аш-Шараа возглавит делегацию Сирии на российско-арабском саммите в октябре
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с безопасностью на ЗАЭС
Путин утвердил заместителей начальника миграционной службы МВД России
МИД Польши подтвердил контакты с Минском по поводу БПЛА
Израиль нанес воздушный удар по столице Йемена
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет за хищение
Минюст выявил нарушения в ходе проверки фонда военного блогера Алехина
В Корпорации МСП связали снижение закупок с договорами по строительству БАМа
Мерц заявил о готовности НАТО к обороне после инцидента с дронами в Польше
СМИ сообщили о согласии экс-главы верховного суда Непала возглавить правительство
В работе Telegram произошел массовый сбой

Fox сообщил об отмене сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам

Фото: Global Look Press/Silas Stein
Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам была отменена после публичной перепалки президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 28 февраля сообщила корреспондент американского канала Fox News Джеки Хайнрих.

«Сделка по редким минералам не была подписана», — написала она в социальной сети X.

Она утверждает, что украинцы «умоляли» Вашингтон передумать. Однако госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщили им, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.

Ранее канал сообщил, что Трамп попросил Зеленского покинуть Вашингтон после публичного спора на пресс-конференции.

В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей.

Кроме того, Трамп напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы, — Зеленский с ним не согласился.

Накануне Трамп заявлял, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.

