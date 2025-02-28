Fox сообщил об отмене сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам

Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам была отменена после публичной перепалки президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 28 февраля сообщила корреспондент американского канала Fox News Джеки Хайнрих.

«Сделка по редким минералам не была подписана», — написала она в социальной сети X.

Она утверждает, что украинцы «умоляли» Вашингтон передумать. Однако госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщили им, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.

Ранее канал сообщил, что Трамп попросил Зеленского покинуть Вашингтон после публичного спора на пресс-конференции.

В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей.

Кроме того, Трамп напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы, — Зеленский с ним не согласился.

Накануне Трамп заявлял, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.