Покусанного собаками в Сочи ребенка намерены доставить в Москву

Мальчика, которого покусали хаски в Адлерском районе Сочи, хотят транспортировать в Москву санавиацией. Об этом 1 марта «Известиям» рассказал отец ребенка.

«Сына хотят перевозить в Москву», — сообщил он.

Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные.

Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допросе он признал свою вину, добавив, что какое-то время не кормил животных и это могло повлиять на их агрессивное поведение.