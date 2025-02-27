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Домашние хаски разорвали лицо ребенку в Сочи. Что нужно знать

В Сочи усыпили собак, растерзавших лицо мальчика
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Сочи недалеко от Красной Поляны на девятилетнего мальчика напали собаки, оставленные без присмотра хозяина. Животные нанесли ему многочисленные укушено-рваные травмы лица, ребенка госпитализировали в реанимацию. Собаки были немедленно усыплены. Какую ответственность понесет их хозяин и как защититься от атаки агрессивного животного — в материале «Известий».

Что произошло

• В среду, 26 февраля, в селе Галицыно Адлерского района на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребенка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Мальчика прооперировали, его состояние с тех пор не улучшилось.

• Отец мальчика Валентин Королев рассказал, что собак усыпили. Из их желудков изъяли кусочки тканей щек мальчика, но полученные фрагменты оказались уже не пригодны для трансплантации. Хирург ребенка также сообщил, что его нос и губа стали практически нежизнеспособны.

• Житель Галицыно Андрей Стеклов рассказал, что напавшие животные регулярно выли, вероятно, от голода, а хозяин мог не приехать их покормить из-за снегопада. Позднее выяснилось, что владелец действительно не давал им еду последние 12 дней.

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• Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допрос был вызван хозяин собак — 48-летний уроженец Сочи.

На ком лежит ответственность

• Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский отметил, что порода хаски миролюбивая и проявлять агрессию способна лишь при долгом отсутствии контроля. Поэтому ответственность за нападение полностью он возложил на хозяина.

• На фоне случившейся трагедии снова начались обсуждения об ужесточении наказания для безответственных владельцев собак. Первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет в случае гибели жертвы по неосторожности. Он полагает, что это заставит владельцев более ответственно относиться к содержанию своих собак. Кроме того, политик предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей.

Как должны вести себя хозяева собак

• В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» описаны общие требования к содержанию и выгулу животных. Также свои правила есть в регионах. В них указано, где можно гулять с собакой, кто может это делать, какие обязанности есть у хозяина и какие средства защиты нужно использовать.

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• Одна из обязанностей владельца собаки — обеспечить безопасность окружающих. В магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте собака должна быть на поводке и в наморднике. Собаки потенциально опасных пород за пределами частной территории всегда должны быть в намордниках. Выгул таких животных возможен только в специально отведенных местах.

• По гражданскому кодексу содержание животных приравнивается к содержанию имущества. Ответственность за вред, который причинило животное, несет его хозяин. Для владельцев предусмотрена и уголовная ответственность, в частности, за умышленное причинение вреда здоровью. Например, если человек натравил собаку на кого-то. Наказание будет зависеть от вреда здоровью. За обезображенное укусами лицо возможно лишение свободы до восьми лет.

Что делать при нападении собаки

• К нападающей собаке следует повернуться лицом, принять боевую стойку или броситься ей навстречу. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной и убегать. Для самозащиты можно использовать зонтик, камни, палку, одновременно отступая спиной к укрытию (например, забору) и призывая на помощь окружающих.

• Чтобы нейтрализовать собаку, можно обмотать плотной тканью предплечье и руку и спровоцировать собаку на укус. Также ее можно будет сильно ударить по верхней челюсти и вынудить отступить. Также болевыми точками являются нос, пах и язык.

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• Если животное смогло сбить с ног, то в первую очередь следует закрыть руками шею и согнуться в животе. Если укуса тела избежать не удалось, нужно промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смазать йодом и наложить чистую повязку. Следует по возможности выяснить, была ли сделана собаке прививка от бешенства, и если нет, то обратиться в ближайший травмпункт.

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