Киев является «невероятно упрямым» участником переговоров. Об этом 28 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, для успешного проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимы уступки с обеих сторон, однако президент Украины Владимир Зеленский не понимает этот факт.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет мира, но для переговоров обе стороны должны сесть за стол и вести диалог. В хорошей сделке обе стороны обычно уходят немного недовольными. Зеленский этого не понимает», — заявила Левитт.

Помимо этого, она сообщила, что США не намерены в будущем бездумно выписывать чеки Украине для ведения конфликта с РФ, так как он происходит далеко от американских территорий. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что именно украинский президент был провокатором в перепалке с президентом США.

Телеканал CBS News в этот же день отметил, что Трамп не намерен разговаривать с Зеленским после ситуации, которая произошла в ходе переговоров глав государств в Белом доме. По информации собеседников издания, в связи с ситуацией на переговорах администрация Трампа испытывает сомнения по поводу реальности заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

Американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.