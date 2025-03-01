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CBS News сообщил о нежелании Трампа говорить с Зеленским после встречи

CBS News: Трамп не намерен говорить с Зеленским после ситуации на переговорах
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Американский лидер Дональд Трамп не намерен разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским после ситуации, которая произошла в ходе переговоров глав государств в Белом доме. Об этом 28 февраля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в связи с ситуацией на переговорах администрация Трампа испытывает сомнения по поводу реальности заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Некоторые украинские чиновники в отчаянии пытаются уговорить Белый дом вернуться к обсуждениям урегулирования, но это не приносит никаких результатов, добавил телеканал.

Кроме того, советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил Зеленскому о совершении «огромной ошибки». Он уточнил, что перепалка в Овальном кабинете негативно сказалась на взаимоотношениях Украины и США.

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В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Тогда же депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил, что спор Трампа и президента Украины знаменует собой конец украино-американских отношений.

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». Он предположил, что Зеленский, вероятно, не до конца осознал уровень компании, в которую попал.

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