Политолог назвал агрессивным поведение Зеленского на встрече с Трампом

Переговоры американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». Об этом 28 февраля в беседе с «Известиями» сообщил политолог Иван Мезюхо.

«Знаете, я думаю, что сегодня весь мир наблюдал за человеческим зоопарком. Потому что то, что сделали американцы с психоэмоциональным состоянием человека, похоже на агрессию взбесившейся старой болонки», — рассказал эксперт.

Он предположил, что Зеленский, вероятно, не до конца осознал уровень компании, в которую попал. По словам Мезюхо, президент Украины рассчитывал на то, что в достижении поставленных целей на переговорах ему помогут «обаяние и милитари-костюм», но этого оказалось недостаточно. Политолог добавил, что Зеленскому в итоге «досталось и за костюм, и за глупые мысли, и за несговорчивость».

«Знаете, я думаю, что его ждет очень безрадостный визит домой», — заявил Мезюхо.

Кроме того, эксперт уточнил, что украинский президент пообещал населению страны поддержку со стороны стран Запада, выставив себя при этом «балаболом».

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Тогда же депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил, что спор Трампа и президента Украины знаменует собой конец украино-американских отношений.