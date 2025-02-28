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Депутат рады назвал спор Зеленского и Трампа концом отношений Киева с США

Депутат рады Гончаренко назвал спор Трампа и Зеленского концом отношений с США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Публичный спор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа знаменует собой конец украино-американских отношений. Об этом 28 февраля заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

«Это просто кошмар. По сути, мы увидели прямо сейчас конец нашим отношениям с Трампом. Абсолютный идиотизм был начать свариться с президентом США перед камерами», — написал украинский политик в своем Telegram-канале.

Гончаренко предупредил, что поведение Зеленского в Вашингтоне может иметь крайне опасные последствия для Украины — от отключения системы спутникового интернета Starlink до блокировки доступа к развединформации Вашингтона.

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В ходе встречи в Овальном кабинете в тот же день между главами государств произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей.

В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Президент США заявил Зеленскому, что он «не вправе диктовать, как Вашингтон должен себя чувствовать» по отношению к конфликту, потому как пытается его решить. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые могут появиться только с американской стороной.

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